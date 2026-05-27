Партията на Ципрас "открадна" акронима на гръцката полиция: Мицотакис му се подиграва

Изборът на името ELAS за партията на Алексис Ципрас, което е и акронимът на гръцката полиция, привлече вниманието на анализаторите и предизвика смесени обществени реакции, предаде гръцкото издание Kathimerini. Премиерът Кириакос Мицотакис отправи критики в сряда към Гръцкия ляв алианс (ЕЛАС), политическата партия, създадена във вторник от бившия ляв премиер Алексис Ципрас.

„Какво може да се каже за името? Предполагам, че е напуснал EAM заради г-н Полакис“, каза Мицотакис, визирайки откровения депутат и бивш министър от СИРИЗА Павлос Полакис.

EAM беше комунистическото съпротивително движение, сформирано в Гърция по време на Втората световна война, докато ELAS беше неговото военно крило, организирана партизанска сила, борила се срещу окупацията на Оста.

Критиките на Мицотакис към ELAS не се ограничаваха само до името.

„Уважавам всичките си политически опоненти. Г-н Ципрас беше министър-председател и беше съден по миналото си като министър-председател. Той беше лидер на опозицията и беше съден и за това на изборите през 2023 г.“, каза Мицотакис.

„Сега той ще бъде съден и като лидер на партия, която не е оставила реална следа – независимо дали тази партия е СИРИЗА под нов данъчен идентификационен номер".

Критика и от левите в Гърция

Лидерът на „Нова левица" Габриел Сакеларидис в сряда разкритикува новата политическа партия на бившия премиер Алексис Ципрас , твърдейки, че в представянето ѝ при откриването ѝ липсват конкретни политически предложения и е разкрита дълбока идеологическа непоследователност. В интервю за телевизия „Action 24", Сакеларидис заяви, че Гръцкият ляв алианс (ELAS) на Ципрас изглежда е насочен към множество аудитории, без да успява да представи ясни позиции. „Вчера не чухме позиции, само общи декларации. Не чухме предложения", каза Сакеларидис, добавяйки, че „седемте стълба" на партията не са нищо повече от „заглавия".