Ципрас обяви името на новата си партия

Бившият премиер на Гърция Алексис Ципрас официално се завърна в политиката, обявявайки създаването на нова партия, наречена Гръцки ляв алианс (ЕЛАС), съобщава "Катимерни". Той според него предлага "компас за нова Гърция" и "нов патриотизъм, неразривно свързан със социалната справедливост". Още: Ципрас обявява новата си партия: Пази името й в тайна до довечера

Компас за нова Гърция

Още: Алексис Ципрас напомня за себе си: Прави нова партия

В дългоочакван ход преди парламентарните избори, насрочени за следващата година, бившият лидер на СИРИЗА обяви името на новата си партия след 40-минутна реч, произнесена на голям кръгъл подиум в Тисейо, център на Атина, с осветения Акропол като фон.

"Нашата декларация днес бележи началото на ново колективно усилие за създаване на широк прогресивен алианс", каза Ципрас по време на обръщението си.

Той каза, че новата партия е конвергенцията "на трите исторически течения", които съставляват съвременната левица: "радикалната левица, социалдемокрацията и политическата екология".

"Това е управляващата левица на новата ера", каза той на хилядите поддръжници - които той нарече "другари" и "приятели" - присъстващи на откриването, което беше излъчено на живо по телевизията и в социалните медии.

Ципрас, който след два месеца навършва 52 години, заяви, че партията се основава на седем принципа: живот с достойнство; силна демокрация и икономика; справедливо развитие; социална държава; дигитален суверенитет; и силна Гърция, която изгражда "мостове на мира".

Той каза, че гръцката държава е "попаднала в ръцете на каста, която се отнася към нея като към плячка", обвинявайки управляващата Нова демокрация и основната опозиционна партия ПАСОК, че са "системата в системата".

"Нашата страна непрекъснато регресира и се отклонява от това, което се нарича европейско право", каза той, изброявайки подслушването, корупцията, скандала "Темпе", прикриването, пренебрежението към върховенството на закона, манипулирането на институциите и съдебната система и "международното унижение" от скандала със селскостопанските субсидии OPEKEPE като примери за политически и морален упадък.

Бившият премиер заяви, че новата партия се основава на "великите прогресивни политически и национални традиции" на страната, като по-специално спомена националната съпротива по време на войната, ранните години на ПАСОК и първия мандат на СИРИЗА на власт.

Това се случва в момент, когато политическото пространство на левицата и центристко-лявото претърпява значителна реорганизация, като се очаква новата партия на Ципрас да привлече депутати и служители както от СИРИЗА, така и от нейното отцепничество "Нова левица". Ципрас поведе бившата си радикално лява СИРИЗА до изборна победа през януари 2015 г., в разгара на финансовата криза в Гърция, обещавайки да прекрати мерките за строги икономии, наложени от международните кредитори, в замяна на огромните спасителни планове, които поддържаха страната на повърхността.

След референдум, който той свика през юли 2015 г. - когато гърците категорично отхвърлиха предложения пакет от мерки за строги икономии - той се подписа за още по-строги икономии. СИРИЗА загуби изборите през 2019 г. от консервативната "Нова демокрация" на Кириакос Мицотакис, а Ципрас подаде оставка четири години по-късно след слабо представяне като лидер на опозицията на следващите национални избори.

Още: Нов политически играч в Гърция може да измести Ципрас и Самарас