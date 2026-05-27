Вътрешният министър: Моделът "Сарафов" не може без политически покровители

Оставката на Борислав Сарафов не представлява съдебна реформа, но е ясен сигнал, че моделът, който стоеше зад него, започва да губи политическата си опора. Това написа вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook по повод оттеглянето на Сарафов от поста директор на Националната следствена служба.

По-рано през деня Борислав Сарафов съобщи, че е подал заявление за предсрочно освобождаване като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор.

"Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл", посочи Сарафов.

Малко по-късно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му и го преназначи като редови следовател.

В коментара си Демерджиев заявява, че Сарафов е бил зависим от политическа подкрепа и че системата, която олицетворява, не може да съществува без своите покровители.

"Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява - също", пише министърът.

По думите му пред страната стои задачата окончателно да бъде прекратено влиянието на този модел в съдебната власт и да не се допуска "тъмните сили да се прегрупират".

Демерджиев припомня още, че при смяната на Иван Гешев със Сарафов в прокуратурата е имало положителни реакции, включително от хора, които днес остро критикуват бившия и.ф. главен прокурор.

"Прогресивна България" не иска смяна на имената. Ние искаме реална промяна", заявява още той.