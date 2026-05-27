Вигенин и Пенкова: България трябва да превърне Дунав в двигател на развитие и сигурност

Делегацията на българските социалисти в Европарламента организира в Русе дискусия за развитието на Дунавския регион

„Дунавският регион има потенциал да бъде не периферия, а един от двигателите на бъдещото икономическо, технологично и инфраструктурно развитие на Европа.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин при откриването на дискусията „България - двигател на кохезия, устойчивост и развитие по Дунав“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Събитието беше организирано от Делегацията на българските социалисти в Европарламента.

Форумът се проведе в контекста на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион през 2026 г. и събра представители на европейските институции, местната и националната власт, бизнеса, академичната общност и експерти по регионално развитие. Присъстваха студенти и ученици от училища-посланици на Европарламента.

Според Вигенин България трябва активно да защитава интересите на Дунавския регион при обсъждането на кохезионната политика в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС. Той постави акцент върху свързаността между Дунавския и Черноморския регион: „Свързаността по оста Дунав - Черно море вече не е само въпрос на транспорт и търговия, а все повече въпрос на сигурност.“ Евродепутатът отбеляза, че Дунавският регион има потенциал да се превърне в част от новата технологична карта на Европа чрез развитие на центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект. „Тези технологии изискват сигурна енергия и охлаждане – предимства, които България и регионът могат да предложат, ако се активизира проектът АЕЦ Белене. Това не е далечна визия, а реална възможност, ако имаме стратегическо мислене и дългосрочни цели“, акцентира той.

В заключение Вигенин заяви, че успехът на Българското председателство на Дунавската стратегия няма да се измерва само с броя на проведените конференции, а с това дали страната ни ще успее да постави важни теми в европейския дневен ред и да даде импулс за реални решения.

„Председателството на България на Дунавската стратегия през 2026 г. трябва да остави реални резултати - повече свързаност, повече инвестиции, по-силна роля на регионите и по-добро използване на потенциала на Северна България.“ Това заяви евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова. По нейните думи Русе и Северна България имат огромен потенциал, но и сериозни демографски, инфраструктурни и икономически предизвикателства. „Не можем да говорим за истинско икономическо развитие, ако части от ЕС продължават да изостават“, подчерта Пенкова. Тя обърна внимание на ключовата роля на кохезионната политика за растежа на региона и борбата на евродепутатите социалисти срещу предложението тя да се свие от сегашните една трета от бюджета на ЕС до 11%.

Според евродепутата енергийната свързаност е ключова. „Като основен преговарящ от страна на Европейския парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура работя по това – България да има водеща роля в изграждането на новите енергийни коридори. За нашата държава това означава по-ниски цени на електроенергия, повече инвестиции и индустриално развитие“, посочи Пенкова.

Почетният ректор на Русенския университет акад. Христо Белоев подчерта дългогодишната ангажираност на университета към Дунавската стратегия и международното сътрудничество в региона. Той и изрази готовност университетът да продължи активно да участва в бъдещи инициативи, свързани с развитието на Дунавския и Черноморския регион.

Кметът на Русе Пенчо Милков акцентира върху стратегическото значение на Дунав за транспортната свързаност, индустрията, науката и европейската сигурност. По думите му България не използва достатъчно потенциала на транспортните коридори №7 и №9. Пенчо Милков подчерта необходимостта от ускорено развитие на инфраструктурата, включително изграждането на втори мост при Русе, както и значението на човешкия капитал и образованието за развитието на региона.

Националният координатор на Дунавската стратегия за България Вяра Минчева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството заяви, че основен приоритет на Българското председателство е засилването на фокуса върху кохезията и транспортната свързаност. „Искаме да покажем, че макрорегионалното сътрудничество е реален инструмент за развитие и сближаване“, посочи тя и подчерта значението на Дунавската стратегия за намаляване на регионалните различия и за бъдещите политики на ЕС.

Заместник-ректорът на Русенския университет проф. д-р Даниел Братанов акцентира върху ролята на образованието като важна инвестиция за развитието на Северна България. Той отбеляза сериозните инфраструктурни и демографски проблеми в региона и подчерта, че Дунавската стратегия дава възможност за развитие на научноизследователска инфраструктура, нови технологии и подготовка на висококвалифицирани кадри.

Арх. Силвия Алексиева постави акцент върху необходимостта Дунавската стратегия да води до реални и видими резултати. Алексиева открои значението на корабоплаването като европейски приоритет и припомни идеята за изграждане на канала Русе – Варна като стратегически проект с потенциално значение за целия Европейски съюз.

Ректорът на Русенския университет проф. д-р Десислава Атанасова подчерта значението на Българското председателство като възможност страната ни да покаже способност за съвместна работа с европейските партньори и да постави реалните проблеми на региона в центъра на европейския дебат.

Дискусията беше модерирана от общинския съветник от БСП Деница Иванова. В заключение участниците се обединиха около позицията, че България трябва по-активно да защитава Дунавския регион като стратегически приоритет за свързаност, кохезия и развитие в ЕС.

Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова откриха и обновения информационен офис „Дунав“ на Делегацията на българските социалисти в ЕП. Той ще работи за по-активен диалог с гражданите, местната власт, бизнеса и академичната общност по темите за развитието на Дунавския регион и европейските политики.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/