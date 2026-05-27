"Всички институции са със широко затворени очи": Чрез неверни документи са узаконени имотите в "Баба Алино"

"Всички институции са със широко затворени очи", коментира министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков по време на пресконференция във Варна във връзка с изнесените данни за незаконно строителство в местността "Баба Алино" край "Златни пясъци". Според него днес държавата се занимава с нещо, което е трябвало да се занимава общината още през 2023 г. "Законът ще възтържествува, но ние очакваме от две институции да направят така, че да вземат нещата в свои ръце", каза арх. Шишков и обърна внимание, че едната е Община Варна, а другата е прокуратурата.

"Надяваме се, че няма да се стигне до там, че да е виновен техникът от районната администрация, а ще бъдат доказани истинските виновници", добави още арх. Шишков. Той е на мнение, че това не може да бъде организирано от техник в районна организация.

Кога започва сечта?

Земеделският министър Пламен Абровски отчете, че на 26.10.2023 служители от ИАГ и Държавно горско стопанство -Варна правят проверка по сигнал във въпросната гора, където се установява, че се извършва незаконна сеч и строителство, за което се съставя констативен протокол. "Наглостта е стигнала до там, че когато отиват служителите на РДГ, констатират хората, които секат, налагат им актове, издават наказателни постановления и те с усмивка си ги плащат и продължават да секат", добави земеделският министър.

Министърът на земеделието посочи че в далечната 2005 г. този имот е бил държавна собственост, но тогава е заменен за частен имот на друго място. "Този държавен имот по способа на заменките той става частна собственост. Като такъв той попада от преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите съгласно които на заменки не може да бъде променяно предназначението", добави още Абровски.

Тогава е уведомена е Община Варна, МВР и прокуратурата на по-късен етап.

Появата на имотите и тяхното узаконяване

"След което удостоверение за търпимост е издадено на 7.06.2023 и ако забележите е упоменато, че строежът е изпълнен 2001 г. и не е случайно, защото единственият начин да бъде получен този документ, категорично с невярно съдържание, е да бъде упоменато година на строителство 2001, защото само до тогава може да бъде издадено удостоверение за търпимост", добави министърът на регионалното развитие Иван Шишков, отчитайки, че всички останали, строежи без строителни книжа, трябва да бъдат премахнати.

Стана ясно, че удостоверенията за търпимост обаче се позовават на декларации от строителите.

Властите разполагат със снимки обаче как терена се застроява 2024 г. 2025 г., а не през 2001 г.

"Органът, който издава удостоверението за търпимост е имал възможност не само да ревизира удостоверенията за търпимост, а да започне процедура по събаряне на тези сгради", смята арх. Шишков, отчитайки, че това е трябвдало да се случи в миналия период на управление на Община Варна.

Той обаче разкритикува и настоящата власт на Община Варна.

"Допуснат е януари 2025 г. Подробен устройствен план в момента, в който започва да става ясно, че има незаконно строителство. Напълно незаконосъобразно", заяви арх. Шишков.

Той обаче отбеляза, че от 1 септември 2025 г. обаче има заповед за спиране на незаконно строителство на кмета на Община Варна.

Работата на МВР по случая

МВР е започнало работа по този казус през 2023 г., когато е образувано първото досъдебно производство, свързано с престъпление по служба от длъжностно лице.

"При разследването на това престъпление са установени множество документни престъпления. Това производство към момента е спряно. Обръщам се към вас с уговорката, че нямам разрешение от наблюдаващия прокурор да оповестявам допълнителни данни", добави заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

От думите му стана ясно, че второто производство е от 2025 г., което касае незаконна сеч, което също е прекратено, а третото е от тази година, което касае удостоверенията за търпимост, съставени на база неистински документи.