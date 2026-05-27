Нанков отговори на Шишков за "забравената магистрала"

27 май 2026, 16:25 часа 1015 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Регионалният министър нарича “Русе-Велико Търново” забравената магистрала. Явно е забравил, че през 2022 г., при първия му престой в МРРБ, бяха дадени аванси за участъка, на който днес прави първи копка. Същата практика с плащания на аванси, която преди дни отрече", написа в социалната мрежа "Фейсбук" депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков по повод направената от Шишков първа копка на на изграждането на още 40.14 км от автомагистралата в участъка от Русе до Бяла и думите му, че  магистралата от Русе до Велико Търново е забравена.

Нанков смята обаче, че по-добре министърът да говори, защото е по-добре от това да се спират обектите.

Приносът на кабинета "Желязков"

"Защото през последните години работата по аутобана явно не е прекъсвала - след като разрешението за строеж на трасето от Русе до Бяла беше издадено именно при кабинета “Желязков” - на 18 февруари тази година", добави още Нанков. 

Въпросът към Шишков

Според депутата от ГЕРБ въпросът, на който трябва да отговори Шишков е дали ще осигурят финансиране за довършване на проекта.

"За да не потъне наистина в забрава магистралата "Русе - Велико Търново". И да си остане само с поредната първа копка на един отделен участък от нея….като при Денков", смята още Нанков.

Снимка: Facebook/Николай Нанков

 

ГЕРБ МРРБ Николай Нанков първа копка Иван Шишков магистрала Русе - Велико Търново кабинетът Желязков
Деница Китанова
