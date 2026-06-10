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Патова ситуация след оставката на Сарафов от НСлС: Всички варианти за нов шеф отказаха поста

10 юни 2026, 11:57 часа 818 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Патова ситуация след оставката на Сарафов от НСлС: Всички варианти за нов шеф отказаха поста

Националната следствена служба (НСлС) се оказва в патова ситуация, след като няма постъпили кандидатури за нов директор в следващите 5 години след оставката на Борислав Сарафов, а двамата му заместници не са дали съгласие да заемат временно поста.

Миналата седмица Прокурорската колегия на ВСС даде 7-дневен срок на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова да предложи кой да оглави Националното следствие до избора на титуляр, но тя не е посочила име.

Затова, по предложение на Огнян Дамянов - председател на Комисията по атестирането и конкурсите на Прокурорската колегия, още днес всички следователи, с изключение на тези, на които в следващите 6 месеца им предстои пенсиониране, както и на членовете на Комисията, ще бъдат запитани дали са съгласни да оглавят временно Националната следствена служба, пише NOVA.

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Припомняме, че на 27 май Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Тя влезе като извънредна точка в дневния ред на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събра на редовно заседание в сряда. Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа "за" и преназначиха Сарафов като редови следовател.

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Борислав Сарафов Национална следствена служба НСлС
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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