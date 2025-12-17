Лайфстайл:

Пеевски създаде "Музей на сглобката" в кабинета си: Извини се и обеща позитивна кампания (ВИДЕО и СНИМКИ)

17 декември 2025, 09:48 часа 837 прочитания 0 коментара
Пеевски създаде "Музей на сглобката" в кабинета си: Извини се и обеща позитивна кампания (ВИДЕО и СНИМКИ)

Рано тази сутрин санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски покани медиите в кабинета си, за да покаже новосъздадения от него "Музей на сглобката", заявявайки пред медиите, че няма да позволи да се промени историята. "Сглобката не е съществуала според тях. Всичките законопроекти, които свършихме за България - ние не се отричаме от тях. Конституцията, може би и от нея се отричат. Тук бяхме заедно, защитавахме Украйна", каза Пеевски, а след това показа и кът за любителите на мазно турско кафе.

Там имаше трансперанти на Христо Иванов, Кирил Петков и Асен Василев, а на масичката пред тях - беше сервирано кафе.

Снимка: БГНЕС 

Пеевски се извини и обеща позитивна кампания

Пеевски призна, че може би по време на протеста в кулоарите неговите депутати са проявили агресия, но тя е била на базата на тази на ПП-ДБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Извинявам се на нашите избиратели, но аз като лидер поемам тази отговорност, но те се държаха чудовищно с нашите депутати", смята Пеевски. 

Той призова този тон да приключи. "Ние ще бъдем позитивни в името на Бъгария, има много теми - цените на стоките, цените на услугите, проблемите със заплатите на всички, ние ще бъдем на висотата на ДПС", добави още Пеевски. ОЩЕ: "9 месеца бяха с ДПС, всички бяха част от нас": Пеевски показа общи законопроекти с Мирчев (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Делян Пеевски сглобка 51 Народно събрание ДПС ново начало
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес