"9 месеца бяха с ДПС, всички бяха част от нас": Пеевски показа общи законопроекти с Мирчев (ВИДЕО)

"9 месеца бяха с ДПС. 9 месеца бяхте с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет", каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред журналисти. Думите му са продължение на вчерашния скандал с лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев. Двамата си размениха остри реплики в кулоарите на парламента. Всичко започна с изявление на Пеевски пред медиите, в което той каза, че Мирчев му се е навеждал в кабинета да подписва и че ПП-ДБ са му подгъзурчвали.

После лидерът на "Да, България" отиде до кабинета му, за да го пита къде се е навеждал и го нарече "мафия, мръсна", като двамата си крещяха, а Пеевски отправяше призиви срещу омразата. ОЩЕ: "Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

Пеевски показа общите проекти

Ден по-късно Пеевски заяви, че обича да говори с факти и показа законопроекти, подписани от Ивайло Мирчев, Бойко Борисов и Делян Пеевски по времето на сглобката, част от които свързани с войната в Украйна. 

"Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас. Сглобката беше едно цяло, няма да излъжат хората. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя", заяви Пеевски и подчерта, че от "Да, България" не могат да представляват хората, защото са лъжци. ОЩЕ: Остриета на "Да, България" пеят песен за Пеевски пред елхата (ВИДЕО)

