След боя в Реал Мадрид: Валверде е с амнезия, но твърди, че сам си е ударил главата

През последните часове станахме свидетели на поредния скандал, свързан с един от най-големите клубове изобщо Реал Мадрид. Медиите в Испания твърдят, че Орелиен Чуамени и Федерико Валверде са се сбили, в резултат на което уругваецът е трябвало да посети болница. Според информации, той е с лека амнезия, а от "кралския" клуб обявиха официално, че е диагностициран с травматична мозъчна контузия, но вече си е вкъщи и се възстановява. Самият Валверде излезе с позиция, в която твърди, че сам е наранил главата си.

Федерико Валверде: "Очевидно някой стои зад това"

Ето какво написа Федерико Валверде: "Вчера имах инцидент със съотборник по време на тренировка. Умората от състезанията и разочарованието доведоха до това, че нещата излязоха извън контрол. Такива неща могат да се случат в съблекалнята и обикновено се разрешават вътре в отбора, без да стават публично достояние. Очевидно някой стои зад това, разпространявайки бързо историята, а в сезон без титли, когато Реал е под лупа, всичко се преувеличава. Днес имахме ново разногласие. По време на спора случайно се ударих в маса, което доведе до лека порезна рана на челото и наложи рутинно посещение в болница. Съотборникът ми не ме е удрял, нито аз него, макар да разбирам, че за вас е по-лесно да повярвате, че сме се сбили или че е било умишлено, но не е така.

"Реал Мадрид е едно от най-важните неща"

Чувствам, че гневът ми от ситуацията, разочарованието ми, че някои от нас не дават всичко от себе си в края на сезона, ме тласнаха към кавга със съотборник. Съжалявам. Наистина съжалявам, защото тази ситуация ме наранява. Този момент, през който преминаваме, ме наранява. Реал Мадрид е едно от най-важните неща в живота ми и не мога да остана безразличен. В резултат на това всичко се натрупа и се изля в безсмислен спор, нанасяйки щети на имиджа ми и давайки почва за съмнения, измислени истории, клевети и наливане на масло в огъня на един нещастен случай.

"Пропиляхме още една година"

Не се съмнявам, че всякакви разногласия, които може да имаме извън терена, приключват на терена, и ако се наложи да защитавам (съотборник - б.р.) на стадиона, ще бъда първият. Не смятах да се изказвам до края на сезона. Отпаднахме от Шампионската лига и запазих гнева и обидата в себе си. Пропиляхме още една година и не бях в позиция да публикувам каквото и да е в социалните мрежи, когато трябваше да показвам всичко единствено на терена, и мисля, че точно това правех. Затова аз съм най-тъжен и огорчен, че преминавам през тази ситуация, заради която няма да мога да участвам в следващия мач по медицински причини.

Винаги съм давал всичко от себе си, до самия край, и на мен най-много ми тежи, че няма да мога да играя. На разположение съм на клуба и на моите съотборници и съм готов да сътруднича при всяко решение, което те сметнат за необходимо. Благодаря".

