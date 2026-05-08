Веласкес за титлата на Левски: "Много съм доволен заради разликата в бюджета с ЦСКА и Лудогорец, щастлив съм за всички на "Герена"

Левски спечели първата си титла от 2009 г. насам, като така не просто прекъсна 17-годишната суша, а и спря серията на Лудогорец от 14 поредни шампионата. С голяма заслуга за това е старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес. Испанският специалист говори пред каталунското издание "Mundo Deportivo", като основната тема беше именно шампионският сезон на Левски. В интервюто той сподели колко мнго се радва за всички в клуба, отбеляза разликата в бюджета на "сините" с този на големите конкуренти Лудогорец и ЦСКА и не пропусна да благодари.

Хулио Веласкес: "Това е плод на работа"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Много съм щастлив, доволен. 17 години този клуб не е печелил, в последните 14 години шампион е Лудогорец. Така че съм супер щастлив за играчите, фенове, служителите, ръководството, президента и семейството ми, което ме подкрепя всеки ден, за треньорския щаб. Това е плод на работа, която развиваме от миналия сезон. Осигуриха ни стабилност. Гласуваха ни доверие и благодаря на Бог, че спечелихме това първенство.

"Особено доволен съм от постигнатото"

Много съм благодарен на играчите, защото от първия ден разбраха съобщението и бяха невероятно отдадени. Особено доволен съм от постигнатото заради разликата в бюджета, която очевидно има с Лудогорец и ЦСКА София. Да го постигнем четири кръга преди края показва страхотната работа на момчетата". Левски си подсигури титлата при победата с 1:0 над ЦСКА 1948 в последния кръг от Първа лига. Награждаването на "сините" ще се проведе при срещата с Лудогорец от следващия кръг.

