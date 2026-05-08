Приоритети, задачи, очаквания: Радев с първи коментар преди вота за кабинета му

"Прогресивна България" ще подкрепи кабинета, за другите парламентарни групи не мога да кажа. Това каза лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, който пристигна в Народното събрание със съпругата си Десислава Радева. Днес парламентът ще гласува проектокабинета, който Радев представи в четвъртък при президента Илияна Йотова.

На въпрос за поименния състав на кабинета, Радев коментира, че са избрани "професионалисти, хора с доказани качества, хора, които ще свършат работата". "Няма лесен избор, защото задачите пред това правителство са много и изключително тежки. Много варианти бяха прехвърлени, мисля, че сме направили добър избор, но дали това е така, ще покажат резултатите. Приоритетите ми ще чуете от парламентарната трибуна, където ще държа моята реч за състава на правителството", добави още Радев.

Попитан кои са най-наболелите проблеми, с които ще се заемат първо министрите му, той отговори, че това са галопиращите цени и инфлацията. „Бюджетът, дефицитът, новият ВСС и ПВУ“, тези приоритети набеляза Радев.

По думите му трябва да се направи много детайлен финансов анализ на страната, да се открият скритите дефицити, които ги очакват, и тогава ще знаят и кажат какви точно мерки ще предприемат. „Ще се реже там, откъдето може, но в никакъв случай няма да се реже от доходи и от социални плащания“, обясни той.

„Още в понеделник ще внесем изменения на закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените, не става въпрос за таван, има механизми, които ще използваме докрай“, съобщи Радев.