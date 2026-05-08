Европейски дизайн фестивал 2026: София посреща международната общност

От 11 до 14 юни Европейският дизайн фестивал 2026 ще срещне в София водещи имена в съвременната визуална комуникация по случай престижната церемония European Design Awards и съпътстващата я богата фестивална програма. Мащабното събитие ще представи двудневната конференция Design Conference I Talks с участието на международни и български лектори, както и серия от изложби, работилници, студио визити и градски турове. Тазгодишното издание се продуцира и курира от Студио Комплект и Фондация за дизайн и визуална култура Мелба.

European Design Awards отличава най-добрите в престижна церемония на 13 юни

Фотограф: Михаил Новаков

На 13 юни от 19:00 ч. в кино "Люмиер" ще се проведе официалната церемония по награждаване на най-успешните дизайн проекти - European Design Awards 2026. Професионални дизайнери, студиа, независими автори и млади таланти от цяла Европа се борят за престижното отличие с проекти в широк спектър от категории, сред които: графичен дизайн, визуална идентичност, типография, дигитален дизайн, опаковки, плакати, редакционен дизайн и други области на съвременната визуална комуникация. Тази година конкурсът включва и обновена категория, обхваща моушън дизайн, нововъзникващи технологии, идентичност и цялостни брандинг системи.

Още: Световни премиери и магията на танца от древността до днес - One Dance Festival отново в Пловдив

Победителите ще получат своята награда по време на бляскава церемония в присъствието на някои от най-успешните и разпознаваеми имена на европейската дизайн сцена. За първи път сред номинираните има българско участие - Мирослав Живков - Джингиби и Пол Вогенрайтър с техния съвместен плакатен проект за пространството за култура и социални инициативи ТаМ във Велико Търново.

Design Conference I Talks среща международни специалисти на 12 и 13 юни

Двудневен лекционен форум ще обедини водещи специалисти в сферата на комуникационен дизайн, преосмисляйки ролята му в съвременното общество. Събитието ще представи богата програма с участие на международни гости и утвърдени студия от Европа и България. Тенденции и перспективи в индустрията, представяне на проекти и успешни примери ще бъдат част от Design Conference I Talks, който ще се проведе на 12 и 13 юни в Зала 1 на РЦСИ "Топлоцентрала".

По време на дизайн конференцията професионалисти и любители ще се срещнат с Янис Константинидис - режисьор, творчески директор и съосновател на NOMINT, анимационното студио, носител на награда "Еми", което сега празнува двадесетата си годишнина. От самото си създаване като експериментално дизайнерско студио, NOMINT се превръща в едно от водещите имена в света на анимацията, известно със своите невероятни идеи и умения.

NOMINT

Австрийската дизайнерка Андреа Гаснер ще запознае аудиторията с дейността на Atelier Andrea Gassner. Студиото съчетава разширено разбиране за графичния дизайн, съчетавайки визуална комуникация, пространствен и концептуален дизайн. Независимо дали става дума за системи за ориентиране в дом за възрастни хора, игрова среда за деца или книги, нейната работа последователно изследва тихата сила на дизайна, който умее да разказва истории.

Програмата ще представи и български лектори, сред които радващата се на международно признание илюстраторка - Розалина Буркова. Портфолиото ѝ обхваща принтове, проекти в областта на рекламата, медиите, продуктовия и опаковъчния дизайн, събития и анимация за музикални видеоклипове, а сред клиентите ѝ се нареждат имена като Tate Modern, The New York Times, Human Rights Watch, The Washington Post, фондация "Обама", Gucci и Bloomberg.

Още: В играта сме с осмото издание на летния CULTURAMA

Сред участниците в конференцията е базираното в Пловдив punkt•studio. Студиото има съществен принос към изграждането на съвременния публичен образ на града си чрез поредица от взаимосвързани проекти в градски мащаб, сред които визуалната комуникация за Пловдив – Европейска столица на културата 2019, текущото развитие на туристическия и градски бранд на Пловдив, създаването на колаборативния шрифт Plovdiv Typeface.

В Design Conference I Talks ще заеме участие и Пламен Мотев - творчески директор в международно признатото шрифтово студио Fontfabric. Студиото създава както премиум шрифтове за свободна употреба, така и персонализирани решения за глобални марки. Клиентите и партньорите на Fontfabric включват водещи международни компании, а библиотеката им съдържа над 65 шрифтови семейства с поддръжка на латиница, кирилица, гръцка и арабска писменост.

Следете за пълната програма на Design Conference I Talks на официалната страница на European Design Awards. Билети за събитието можете да закупите тук.

Още: "Герои в кухнята": отворена покана за артисти от Pictoplasma x Balkans 2026

Европейски дизайн фестивал 2026 – изложби, работилници и градски турове през юни

Изложби със свободен достъп, студио визити, среща на Международния съвет по дизайна ICoD – International Council of Design и практически работилници ще представи богатата фестивална програма от 11 до 14 юни.

Мащабна изложба "20 години европейски комуникационен дизайн" ще се разгърне на Моста на влюбените, представяйки селекция от наградени проекти от последните две десетилетия на European Design Awards (2016–2026). Курирана и организирана от Студио Комплект като домакин на изданието и създадена в консултация с Деметриос Факинос, изпълнителен директор на Европейския дизайн фестивал, изложбата събира произведения от различни области: пространствен дизайн, илюстрация, брандинг, опаковки, промоционален дизайн, редакционен и издателски дизайн, типография и дигитални медии.

Някои от водещите български студия ще отворят врати за международни гости, а допълнително Visit Sofia дава възможност на гостите на града ни да се запознаят с културните ни богатства.