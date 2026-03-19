Плуването е по-екстремно от политиката: Петър Стойчев заяви, че Радев убедил спортистите, че няма да бъдат употребени

Политиката е част от обществения живот на всички българи. Плуването е много по-трудно и екстремно, отколкото водите на българската политика, заяви пред bTV Петър Стойчев, кандидат за народен представител от „Прогресивна България“. По думите му в последните години на политическа нестабилност президентът Румен Радев показа, че е единственият стожер, който иска да отстоява българските интерес. „Той ме покани на среща, след като напусна президентството, проведохме разговор и ме увери да го последвам в политическия проект, който основава. Това, което си казахме остава тайна за широката публика“, добави Стойчев. Още: Още един легендарен спортист влезе в листите на Румен Радев

"Прогресивна България" ще ни измъкне от политическата криза

Снимка: БГНЕС

Петър Стойчев заяви, че политическият проект на Румен Радев е единственото правилно решение за разрешаване политическата криза у нас. Той вярва, че „Прогресивна България“ ще помогне за излизане от политическата криза, сигурен е той.

Според Стойчев „Прогресивна България“ ще води позитивна кампания. Нормалността би се върнала с едни нормални дебати. Той заяви, че е готов да се изправи в предизборен дебат с друг виден български спортист – Стефка Костадинова, която е кандидат за депутат от ДПС за предсрочните избори.

„Моето разбиране е, че президентът Румен Радев е достатъчно да бъде ракетоносител. Не мисля, че ние петимата, които сме в листите на „Прогресивна България“ сме препъни камъка в политиката. Ние сме показали, че всеки един от нас е победител и ще защити честта на родината“, каза Петър Стойчев.

Той заяви, че не може да каже дали се вижда в ролята на министър на спорта след предсрочните избори. „Моята роля ще бъде такава, каквато е най-полезна за общото благо и развитие. Аз нямам амбиции за един или друг пост, а имам желание да бъда част от отбора“, каза Петър Стойчев.

Според него нови предсрочни парламентарни избори след тези, които предстоят също са опция. Системните партии ще бъдат труден партньор за „Прогресивна България“.

Петър Стойчев заяви, че е бил министър на спорта преди 13 години в служебното правителство на Марин Райков. Тогава с екипа, с когото работил в Министерство на спорта, успяхме да продължим линията на предходните министри, допълни той.

