Победата на Радев и последните конституционни промени: Проф. Даниел Вълчев с обяснение за резултата

19 април 2026, 22:55 часа
Снимка: БГНЕС
Проф. Даниел Вълчев обвърза изборната победа на Румен Радев с последните конституционни промени на сглобката. "Помните ли, като говорихме за конституционните промени. Това е тежко безобразие. Всички, които участваха в това безобразие, тези три партии или коалиции в момента имат заедно по-малко, отколкото първата порлитическа сила", каза той в иборното студио на бТВ.

Той обаче заяви, че не е тънък познавач на българския бит и душевност, но посочи, че смисълът на разделението на властите е не да има вечен парламент и някакъв списък от 4-5 човека, които да бъдат назначавани. 

Пълно мнозинство?

Румен Радев и "Прогресивна България" печелят пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание - това гласят временните данни на социологическа агенция "Мяра", изведени от паралелно преброяване на 83% паралелно преброяване. Победителите в предсрочните парламентарни избори на 19 април имат 45%, показват тези данни. Това е с над 30% повече от втория в подреждането. "Продължаваме промяната - Демократична България" изпреварва ГЕРБ-СДС с една стотна - 12,4% срещу 12,3%.

Следват ДПС с 6,5 на сто и "Възраждане" с 4,3% - около 4-процентовата бариера за влизане в парламента. БСП няма да са в Народното събрание, показват временните данни - те слизат дори под МЕЧ при паралелното преброяване. ОЩЕ: Паралелно преброяване: Румен Радев печели пълно мнозинство

ЕКЗИТПОЛОВЕТЕ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

МАНДАТИ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова, Отговорен редактор
