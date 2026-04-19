Паралелно преброяване: Румен Радев печели пълно мнозинство

Румен Радев и "Прогресивна България" печелят пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание със 134 депутати - това гласят временните данни на социологическа агенция "Мяра", изведени от паралелно преброяване на 65%. Такива са и актуализираните данни при 77% паралелно преброяване. Победителите в предсрочните парламентарни избори на 19 април имат 44,4%, показват тези данни. Това е с над 30% повече от втория в подреждането - ГЕРБ-СДС.

Партията на Бойко Борисов и СДС имат 11,9%, следват ПП-ДБ с 11%, а ДПС е с 8,4%.

Данните засега показват, че ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще разполагат с по 36 места в новия парламент.

"Възраждане" е на ръба на влизане в Народното събрание - с 4,1%. БСП няма да са в парламента, показват временните данни - те слизат дори под МЕЧ при паралелното преброяване.

