Пожизнена заплата, имоти, охрани: Какви са привилегиите на президентите след края на мандата?

Държавните глави на България получават солидни грижи след края на мандатите си в "Дондуков 2". В закона е ясно предвидено, че президентите имат специален статут, който включва финансови, логистични и охранителни привилегии, насочени към гарантиране на сигурността и възможността им да продължат обществената си дейност.

Темата отново привлече внимание след оставката на Румен Радев и постави на дневен ред въпроса какви точно права запазват държавните глави, след като напуснат президентската институция.

Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

Заплата, охрана, офис

Една от основните привилегии е пожизненото месечно възнаграждение, което към момента надхвърля 4900 евро. Сумата се изплаща независимо от това дали бившият президент участва активно в обществения живот, стига да не заема друга длъжност, която по закон прекратява това право.

Законът предвижда още възможност за използване на държавен имот с площ до 200 квадратни метра за обществена дейност. Разходите за издръжка на този офис се поемат от държавния бюджет, като се осигурява и възнаграждение за един сътрудник, който да подпомага бившия президент в неговите инициативи.

Бившият държавен глава има право и на лична охрана от Националната служба за охрана (НСО) за срок от една година, като след изтичането му остава възможността за ползване на специализиран транспорт от НСО.

Още: Георги Папакочев: Радев и Йотова са двойка изтребители, единият кацна, другият кръжи (ВИДЕО)

Кога привилегиите се прекратяват

Тези права не са безусловни. Те се прекратяват, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия, както и ако заеме длъжност по трудово или служебно правоотношение в държавна или частна структура.

Мерките са заложени с идеята да осигурят баланс между сигурността на бившите държавни глави и възможността им да останат активни в обществения живот.

Още: Първата жена президент: Коя е Илияна Йотова