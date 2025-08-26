Политолог не изключва предсрочни парламентарни избори през пролетта

Следващите избори може и да са предсрочни парламентарни, но може и да се само президентски. Това коментира политологът Теодор Славев в ефира на Нова телевизия. И добави, че това ще реши тандемът Борисов - Пеевски. "Усещането за престълно институционално нехайство и за корупция се трупат на сметката на правителството. Проблемите се трупат, а с тях и недоволството на хората", каза той.

Преди старта на новия политически сезон

По думите му акцентът в предстоящия политически сезон е приемането на държавния бюджет, защото дефицитът вече гони 6%, инфлацията е нагоре и ще има съвсем оправдани социални искания за увеличаване на доходите в публичната сфера. Според него равителството ще бъде изправено пред това да отговаря пред две несъвместими задачи - да отговори популистки като увеличи дефицита, което значи, че в скоро време може да има вдигане на данъците и второто е, да не се подаде на тези искания.

Политологът Цветанка Андреева смята, че повишаването на доходите, несъобразено с икономическите реалности, води до последствия, каквито се виждат в Румъния.

"Едно продемократично правителство трябва да говори за финансова дисциплина, а не ръст на харчовете. Приемането ни в еврозоната събира все повече подкрепа, а това означава, че сблъсъкът между управляващите и Радев е с резултат 1:0. Президентът беше "набутан" в ъгъла на евроскептицизма. Хората се опасяваха от ръста на цените под влияние на думите на еврозоната. Обществото може да бъде контролирано чрез информация. Ако властта се справи с това, то правителството ще е стабилно и напролет", подчерта Андреева.