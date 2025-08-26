Шоковото поскъпване на олиото: Шефът на ДКСБТ с разяснение

Гарантирано няма да има шоково поскъпване на слънчогледовото олио. Знаеше се, че е лоша реколтата и това води до напрежение с цените, но дори при лоша реколта, няма как да има шоково поскъпване. Това каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в сутрешния блок на бТВ (той говори в цени на едро). "Да се надяваме, че няма да има чак толкова лоша реколта. Към момента цената е 3.19 лв., като на 20 май е било 3.15 лв", каза Иванов.

Според него в тази ситуация може да се ориентираме към промоционален начин на пазаруване. Той отбеляза, че то отнема време, но се радва, че има ориентирано потребителнско поведение. ОЩЕ: Обрат с цените на храните: Актуални данни от стоковите борси

Цените на млечните продукти

От думите му стана ясно, че кашкавалът поевтиняван, сиренето - точно обратното. "Ако погледнем за сиренето, 11.40 е било на 20 май, към днешна дата е 11.75 лв. Кашкавълът 18-60, към момента е 17.51 лв", каза още Иванов.

Той бе категоричен, че цените на млечните продукти са се вдигнали преди време и това не е свързано с еврозоната по никакъв начин.

Иванов е категоричен, че при храните няма как се направи удвояване на цените заради еврозоната, като посочи, че имало опити, но не са успели. "Активността на контролните органи е доста полезна", добави още Иванов.

Според него храната не е такъв дял от разходите на хората, като според него хората харчат пари за едни услуги, които в момента са поскъпнали, но той не уточни кои точно има предвид.

Плодовете и зеленчуците

Иванов е на мнение, че България има много голям потенциал да произвежда плодове и зеленчуци, естествено трябва да намерим верните стратегии.

"Що се касае до цените - те са функции и на европейския пазар. Дори да имаме много големи количества, може да нямаме голяма разлика в цените, но ще имаме доста сериозен експорт, доста сериозни приходи", смята още шефът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. ОЩЕ: Кои храни поскъпват и кои поевтиняват: Цената на потребителската кошница