Посланията на политиците по повод 117 години от Независимостта на България

22 септември 2025, 09:28 часа 383 прочитания 0 коментара
Посланията на политиците по повод 117 години от Независимостта на България

Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии. Това гласи поздравът на премиера Росен Желязков.

"Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование. Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство.

Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава. Да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие", пише още премиерът.

Още поздрави и послания

Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще. Това гласи поздравът на президента Румен Радев по повод Деня на независимостта на България, който отбелязваме на 22 септември.

"Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права. Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист. Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност! Честит празник!".

"Искам да поздравя всички българи независимо дали са в страната, или по света, защото днешният ден е много важен за това държавата да придобие самостоятелен облик", каза пред журналисти председателят на Народното събрание Наталия Киселова. "Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е и българската държава да поставя по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях в глобалния свят", смята Киселова.

"Посланието ми към българите е девизът, който е изписан на историческата сграда на Народното събрание, а именно "Съединението прави силата". Когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което може да постигне всеки един сам", заяви тя.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов честити празника с клип с българското знаме.

Поздрав за празника отправи и лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. "Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба", написа Пеевски.

"Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят", посочва още той.

И допълва: "Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората. Честит Ден на Независимостта! Да живее независима и силна България!".

