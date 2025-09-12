ПП-ДБ имат подписите за вота на недоверие: Атанас Атанасов обяви, че днес го внасят (ВИДЕО)

"Имаме ги подписите. Имаме волята на народните представители, трябва технически до около 11 часа, най-късно до 14 ч. да ги внесем", каза лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов пред медиите в парламента във връзка с готвения вот на недоверие от страна на опозицията на тема "завладяната държава". Той добави, че темата на вота е правосъдие и вътрешен ред, а подписите ще бъдат от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

Атанасов заяви, че казусът с пребития от младежи полицейски началник в Русе също ще бъде част от мотивите на вота на недоверие. Лидерът на ДСБ алармира, че вчера е било отказано изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и главния секретар на МВР за казуса в Русе на комисия, поради техни неотложни ангажименти.

Съмненията около казуса в Русе

Атанасов отново попита кой е подал сигнала в дежурната част на ОДМВР, кой е изпратил патрулите и след като те са посетили местопроизшествието и са се оттеглили, защо не е имало арести, както и дали казусът е заведен в областната дирекция.

"Цялата тази информация трябва да стане известна, дали институционално е действано от страна на МВР. Има достатъчно много публични данни, които водят в посока че първоначално е бил направен опит да бъде прикрит този случай, след това се е случило нещо, за да доведе до много светкавична реакция на другата сутрин", каза още Атанасов. ОЩЕ: "Почти сме готови": Божанов с подробности за вота на недоверие (ВИДЕО)