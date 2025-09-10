Войната в Украйна:

"Почти сме готови": Божанов с подробности за вота на недоверие (ВИДЕО)

10 септември 2025, 10:02 часа 269 прочитания 0 коментара
"Мотивите за вота на недоверие са почти готови. В момента се финализират, сглобяват се парчетата и в следващите дни ще бъде внесен", обяви един от лидерите на "Да, България" и депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов пред медиите в парламента. Припомняме, че от групата подготвят вот на недоверие срещу завладяната държава, който ще бъде формулиран най-общо като провал на правителството в областта на вътрешна сигурност и правосъдието. 

Случаят с полицейския шеф в Русе

От "Да, България" отново коментираха случая с пребития полицейския началник в Русе, като обясниха, че в никакъв случай не защитават обвиняемите, защото винаги са се борили за справедлив процес.

"Ние вчера много ясно заявхиме, че дейстието, бездействието, спестяването на информация - цели да формира общественото мнение в полза на тезата на МВР. Това видимо от записа противоречи на реалността. Трябва да се носи отговорност за това", каза Божанов. 

Другият председател на "Да, България" в лицето на Ивайло Мирчев добави, че искат от МВР да застанат министърът, замесктник-министрите, главният секретар, шефът на Спешна помощ, областният управител и да се отговори на всички двъпроси.

"Да се покажат всички записи от камерите", каза Мирчев и посочи, че това би било честно към обществото. ОЩЕ: "Версиите се сменят и не кореспондират със записите": Денков с коментар за случая в Русе

Ще подкрепят ли Мария Филипова за заместник-омбудсман?

"Да, България" отговориха и на въпрос дали ще подкрепят кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман, като обявиха, че това няма как да се случи. Припомняме, че в момента в зала текат дебатите по кандидатурата на Филипова за заместник на омбудсмана, като тя е единственият кандидат за поста. ОЩЕ: Депутатите гласуват кандидатурата на Мария Филипова за зам.-омбудсман

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
