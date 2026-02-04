Спорт:

Българите искат ЕС да ги пази, но се колебаят дали да са част от него

Българите искат ЕС да ги пази, но се колебаят дали да са част от него

Мнозинството от българите са оптимисти за бъдещето на света, на Европейския съюз и на собствената си държава, показват резултати от ново проучване на Евробарометър, изготвено за Европейския парламент чрез анкети във всички 27 държави членки. Данните сочат, че 51% от сънародниците ни гледат спокойно към бъдещето на планетата, което е със 7 процентни пункта повече от средното ниво за ЕС – на фона на войната в Украйна, още горещи конфликти по света и заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп за превземане на Гренландия.

Разликата сред песимистите у нас и в ЕС като цяло е цели 14% процентни пункта – 38% от българите са песимистично настроени за бъсещето на света, а в Евросъюза този процент е 52 на сто.

Мнозинството от българите – 53%, са оптимисти за бъдещето на ЕС, като това е само с 4 процентни пункта по-малко от средното за ЕС ниво. Песимистите (40%) у нас са почти толкова като дял, колкото са и в блока като цяло (39%).

Що се отнася за бъдещето на България, 55% от респондентите у нас заявяват, че са оптимисти, а 41% - песимисти. Други 4% не могат да преценят. В Европейския съюз 57% от респондентите виждат по-добро бъдеще за държавите си, а 41% - по-лошо.

В индивидуален план 74% от българите са оптимисти за собственото си бъдеще и това на семейството си срещу 23% песимисти. Сходни са резултатите за целия ЕС – 76% оптимисти и 22% песимисти.

Графика: Евробарометър

Българите не се плашат от външна намеса в изборите и от дронове от трети страни

Евробарометър изследва и различните заплахи, които са предизвикателство за гражданите на 27-те държави членки. За България най-опасни не са активните конфликти и войни край Европейския съюз (59% срещу 72% за целия ЕС), които са основна грижа за гражданите на ЕС като цяло, а природните бедствия, предизвикани от климатичните промени (65%). Следват неконтролираните миграционни потоци (59% срещу 65% за ЕС), войните (59%), тероризмът (57% срещу 67% за ЕС), кибератаките от държави извън ЕС (48% срещу 66% за ЕС).

Любопитното е, че най-малко българите се притесняват от това, че страна извън ЕС може да се намеси в изборите и във вътрешната политика (28% не се тревожат), както и от дронове на държави извън ЕС, които летят около и в рамките на блока (28%). И при двете разликата е с около 10 пункта спрямо данните за целия ЕС - европейците като цяло са по-разтревожени от тези заплахи. 

Доста българи не се плашат и от това ЕС да разчита на трета страна да осигурява защита и енергийни доставки - съответно 25% и 24%, спрямо 14% и 12% за целия ЕС.

Графика: Евробарометър

Българите не се тревожат толкова от дезинформацията, колкото гражданите на ЕС като цяло

На фона на мащабните руски дезинформационни кампании в Европа, включително у нас, 56% от българите се тревожат от фалшивата или подвеждаща информация, която се представя в публичното пространство. Това е с цели 13 процентни пункта по-малко спрямо резултатите за ЕС като цяло. Повече българите ги плаши въпросът за защитата на личните данни онлайн (59% срещу 68% за ЕС). На трето място са заплахите за свободата на словото (53% от българите се тревожат срещу 67% за ЕС).

Речта на омразата онлайн и офлайн не притеснява толкова българите, колкото гражданите на ЕС като цяло – 51% срещу 68%, а същото важи за фалшивото съдържание, генерирано от изкуствен интелект, където разликата е дори още по-голяма – 48 срещу 68%.

Най-малко българите се тревожат от липсата на прозрачност при алгоритмите онлайн – 28% не се притесняват (срещу 16% за целия ЕС).

Графика: Евробарометър

Трябва ли ЕС да ни пази? Отговорът на българите

Мнозинството от българите – 54%, смятат, че ролята на Европейсикя съюз да защитава европейските граждани в глобални кризи и при рискове за сигурността в бъдеще трябва да е още по-важна, отколкото сега. Това е с 12 пункта по-нисък резултат от данните за целия ЕС. 26% от българите казват, че нещата трябва да останат така, както са и към момента, а 18 на сто искат ролята на ЕС да е по-слаба (срещу 10% за ЕС като цяло). Подкрепата за ролята на ЕС в сигурността сред българите бележи спад с 2 процентни пункта спрямо последното подобно проучване – от май 2025 г.

80% от българите се обединяват около това, че държавите членки трябва да са по-единни срещу настоящите глобални предизвикателства, 64% смятат, че ЕС се нуждае от повече средства, за да се бори с тези предизвикателства, а 78% казват, че ЕС трябва да има по-силен глас на международната сцена.

Според най-много българи ЕС трябва да се фокусира върху подобряване на позицията си в света в сферата на конкурентоспособността, икономиката и индустрията (38%), енергийната независимост и инфраструктура (33%) и по въпроса за демографията, миграцията и застаряване на населението (30%). Що се отнася до сферата на отбраната, разликата между целия ЕС и България е голяма – 40% срещу 23% подкрепящи именно там блокът да влага основно ресурси.

Графика: Евробарометър

Членството в ЕС

Българите изглеждат раздвоени по въпроса дали членството на страната в Европейсикя съюз е нещо добро. Повечето (46%) все пак смятат, че това е така, срещу 35%, които казват, че не е нито добро, нито лошо. Противниците на ЕС у нас са 17% от респондентите. За справка – данните от ЕС като цяло сочат 62% подкрепа за членството на съответните държави членки в блока срещу 11% „против“.

У нас положителните оценки за ЕС се покачват с 1 процентен пункт спрямо предходното проучване - от май 2025 г. Но пък отрицателните също растат, и то повече - с 4%.

За 47% от българите ЕС е с позитивен имидж, други 28% са неутрални по въпроса, а за 24 на сто блокът е нещо негативно.

Графика: Евробарометър

Приоритетите на българите

За българите най-голям приоритет (59%), който да бъде адресиран от ЕС, е въпросът с инфлацията, покачващите се цени и разходите за живот (срещу 41% за целия ЕС). На второ място сънародниците ни обръщат внимание на икономиката и създаването на работни места (47%), а на трето – на бедността и социалното изключване (41%). И при трите теми има голямо разминаване с резултатите от ЕС като цяло – съответно 41%, 35% и 28%.

41% от българите смятат, че стандартът им на живот в следващите 5 години няма да се промени особено – срещу 54% за гражданите на ЕС като цяло. Други 34% (срещу 28% за ЕС) смятат, че стандартът ще се понижи, а 15 на сто прогнозират положителна промяна (срещу 16% за ЕС), показва проучването.

Графика: Евробарометър

Проучването на Евробарометър от есента на 2025 г. по поръчка на Европейския парламент беше проведено от агенцията за проучвания Verian в периода между 6 и 30 ноември във всички 27 държави членки на ЕС. То е направено чрез анкети „лице в лице“, като в няколко държави (Кипър, Дания, Финландия, Малта, Нидерландия и Швеция) са използвани и видео интервюта (CAVI). Проведени са общо 26 453 интервюта. Резултатите за ЕС са статистически претеглени в зависимост от населението на всяка държава.

Димитър Радев
