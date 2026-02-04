Българите искат ЕС да ги пази, но се колебаят дали да са част от него

Мнозинството от българите са оптимисти за бъдещето на света, на Европейския съюз и на собствената си държава, показват резултати от ново проучване на Евробарометър, изготвено за Европейския парламент чрез анкети във всички 27 държави членки. Данните сочат, че 51% от сънародниците ни гледат спокойно към бъдещето на планетата, което е със 7 процентни пункта повече от средното ниво за ЕС – на фона на войната в Украйна, още горещи конфликти по света и заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп за превземане на Гренландия.

Разликата сред песимистите у нас и в ЕС като цяло е цели 14% процентни пункта – 38% от българите са песимистично настроени за бъсещето на света, а в Евросъюза този процент е 52 на сто.

Мнозинството от българите – 53%, са оптимисти за бъдещето на ЕС, като това е само с 4 процентни пункта по-малко от средното за ЕС ниво. Песимистите (40%) у нас са почти толкова като дял, колкото са и в блока като цяло (39%).

Що се отнася за бъдещето на България, 55% от респондентите у нас заявяват, че са оптимисти, а 41% - песимисти. Други 4% не могат да преценят. В Европейския съюз 57% от респондентите виждат по-добро бъдеще за държавите си, а 41% - по-лошо.

В индивидуален план 74% от българите са оптимисти за собственото си бъдеще и това на семейството си срещу 23% песимисти. Сходни са резултатите за целия ЕС – 76% оптимисти и 22% песимисти.

Графика: Евробарометър

Българите не се плашат от външна намеса в изборите и от дронове от трети страни

Евробарометър изследва и различните заплахи, които са предизвикателство за гражданите на 27-те държави членки. За България най-опасни не са активните конфликти и войни край Европейския съюз (59% срещу 72% за целия ЕС), които са основна грижа за гражданите на ЕС като цяло, а природните бедствия, предизвикани от климатичните промени (65%). Следват неконтролираните миграционни потоци (59% срещу 65% за ЕС), войните (59%), тероризмът (57% срещу 67% за ЕС), кибератаките от държави извън ЕС (48% срещу 66% за ЕС).

Любопитното е, че най-малко българите се притесняват от това, че страна извън ЕС може да се намеси в изборите и във вътрешната политика (28% не се тревожат), както и от дронове на държави извън ЕС, които летят около и в рамките на блока (28%). И при двете разликата е с около 10 пункта спрямо данните за целия ЕС - европейците като цяло са по-разтревожени от тези заплахи.

Доста българи не се плашат и от това ЕС да разчита на трета страна да осигурява защита и енергийни доставки - съответно 25% и 24%, спрямо 14% и 12% за целия ЕС.

Графика: Евробарометър

Българите не се тревожат толкова от дезинформацията, колкото гражданите на ЕС като цяло

На фона на мащабните руски дезинформационни кампании в Европа, включително у нас, 56% от българите се тревожат от фалшивата или подвеждаща информация, която се представя в публичното пространство. Това е с цели 13 процентни пункта по-малко спрямо резултатите за ЕС като цяло. Повече българите ги плаши въпросът за защитата на личните данни онлайн (59% срещу 68% за ЕС). На трето място са заплахите за свободата на словото (53% от българите се тревожат срещу 67% за ЕС).

Речта на омразата онлайн и офлайн не притеснява толкова българите, колкото гражданите на ЕС като цяло – 51% срещу 68%, а същото важи за фалшивото съдържание, генерирано от изкуствен интелект, където разликата е дори още по-голяма – 48 срещу 68%.

Най-малко българите се тревожат от липсата на прозрачност при алгоритмите онлайн – 28% не се притесняват (срещу 16% за целия ЕС).

Графика: Евробарометър

Трябва ли ЕС да ни пази? Отговорът на българите

Мнозинството от българите – 54%, смятат, че ролята на Европейсикя съюз да защитава европейските граждани в глобални кризи и при рискове за сигурността в бъдеще трябва да е още по-важна, отколкото сега. Това е с 12 пункта по-нисък резултат от данните за целия ЕС. 26% от българите казват, че нещата трябва да останат така, както са и към момента, а 18 на сто искат ролята на ЕС да е по-слаба (срещу 10% за ЕС като цяло). Подкрепата за ролята на ЕС в сигурността сред българите бележи спад с 2 процентни пункта спрямо последното подобно проучване – от май 2025 г.

80% от българите се обединяват около това, че държавите членки трябва да са по-единни срещу настоящите глобални предизвикателства, 64% смятат, че ЕС се нуждае от повече средства, за да се бори с тези предизвикателства, а 78% казват, че ЕС трябва да има по-силен глас на международната сцена.

Според най-много българи ЕС трябва да се фокусира върху подобряване на позицията си в света в сферата на конкурентоспособността, икономиката и индустрията (38%), енергийната независимост и инфраструктура (33%) и по въпроса за демографията, миграцията и застаряване на населението (30%). Що се отнася до сферата на отбраната, разликата между целия ЕС и България е голяма – 40% срещу 23% подкрепящи именно там блокът да влага основно ресурси.

Графика: Евробарометър

Членството в ЕС

Българите изглеждат раздвоени по въпроса дали членството на страната в Европейсикя съюз е нещо добро. Повечето (46%) все пак смятат, че това е така, срещу 35%, които казват, че не е нито добро, нито лошо. Противниците на ЕС у нас са 17% от респондентите. За справка – данните от ЕС като цяло сочат 62% подкрепа за членството на съответните държави членки в блока срещу 11% „против“.

У нас положителните оценки за ЕС се покачват с 1 процентен пункт спрямо предходното проучване - от май 2025 г. Но пък отрицателните също растат, и то повече - с 4%.

За 47% от българите ЕС е с позитивен имидж, други 28% са неутрални по въпроса, а за 24 на сто блокът е нещо негативно.

Графика: Евробарометър

Приоритетите на българите

За българите най-голям приоритет (59%), който да бъде адресиран от ЕС, е въпросът с инфлацията, покачващите се цени и разходите за живот (срещу 41% за целия ЕС). На второ място сънародниците ни обръщат внимание на икономиката и създаването на работни места (47%), а на трето – на бедността и социалното изключване (41%). И при трите теми има голямо разминаване с резултатите от ЕС като цяло – съответно 41%, 35% и 28%.

41% от българите смятат, че стандартът им на живот в следващите 5 години няма да се промени особено – срещу 54% за гражданите на ЕС като цяло. Други 34% (срещу 28% за ЕС) смятат, че стандартът ще се понижи, а 15 на сто прогнозират положителна промяна (срещу 16% за ЕС), показва проучването.

Графика: Евробарометър

Проучването на Евробарометър от есента на 2025 г. по поръчка на Европейския парламент беше проведено от агенцията за проучвания Verian в периода между 6 и 30 ноември във всички 27 държави членки на ЕС. То е направено чрез анкети „лице в лице“, като в няколко държави (Кипър, Дания, Финландия, Малта, Нидерландия и Швеция) са използвани и видео интервюта (CAVI). Проведени са общо 26 453 интервюта. Резултатите за ЕС са статистически претеглени в зависимост от населението на всяка държава.