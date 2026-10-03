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Сериозна преднина: Комитетът на Гюров с пъти по-големи дарения от този на Йотова

03 октомври 2026, 8:24 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сериозна преднина: Комитетът на Гюров с пъти по-големи дарения от този на Йотова

Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев засега се нарежда първи по предизборни дарения от граждани. Той е събрал 163 600 евро. Най-голямото единично дарение е за 100 000 евро от Калоян Данчев, който е посочил трудови доходи като произход на средствата. Това показва проверка на в. "Сега" в регистъра на Сметната палата към 2 октомври. Сред спонсорите на кампанията на Гюров се забелязват доста депутати от "Демократична България", която подкрепя кандидатурата му.

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С пари са помогнали Джипо Джипов – 10 000 евро, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов – по 5 000 евро, Александър Симидчиев – 2 000 евро,  Анна Бодакова, Свилен Трифонов, Александра Стеркова, Атанас Славов, Димитър Найденов, Елисавета Белобрадова – по 1 000 евро.

Комитетът на Йотова е отчел до момента 86 740 евро парични дарения - наполовина на събраните от основния им съперник. От членовете на комитета единствено засега пари е дал Петър Кънев - бивш депутат от БСП, който е предоставил сумата от 5 000 евро за кампанията на Йотова. Поддръжници на Гюров я обвиниха, че като действащ президент тя се ползва от широките възможности и ресурси на президентската институция, но от "Дондуков" 2 отрекоха обвиненията.

Даренията за двамата водещи кандидати изчерпват засега общия размер на средствата, отчетени в регистъра – 250 340 евро.

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Интересно е положението при кандидата Иван Христанов, бивш министър на земеделието в служебното правителство на Гюров. Той няма дарители, а сам е предоставил 15 000 евро парично дарение на кампанията си и още 169 998 евро като непарично дарение. За произхода на средствата все още няма яснота, тъй като в регистъра е записано, че подадените декларации са в процес на заличаване на лични данни. Билбордове, рекламиращи Христанов като потенциален президент, изникнаха още през август, заради което срещу него бяха подадени сигнали в Централната избирателна комисия, която обаче не откри нарушение в това.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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