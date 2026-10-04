Войната в Украйна:

Борисов: Кой друг е направил нещо в България, освен Бойко и ГЕРБ

04 октомври 2026, 12:46 часа 1069 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Борисов: Кой друг е направил нещо в България, освен Бойко и ГЕРБ

Кой друг е направил нещо в България, освен Бойко и ГЕРБ, запита Борисов по време на брифинг от Русе.  "В момента като ме питат какво е положението, казвам устойчиво нараства, като външния дълг. Всичко направено добро е от ГЕРБ, имали сме грешки, понесохме си шамарите за грешките, извлекли сме си поука и сега се съревноваваме с всички останали", обясни Борисов.

По думите му икономиката и инфлацията растат, България е станала "скъпа" за труда, а бизнесите един по един започват да напускат. Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме само лихви и кредити, каза още той.

"Ако мога да помоля за заглавие – когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходим да броим шишетата ракия, туршия и компоти в мазетата на хората. Миналата година НАП и Агенция "Митници" събраха със 7 млрд. евро за година повече пари в хазната от контрабандата. Когато ГЕРБ се върне в управлението, ще продължим да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците", заяви Борисов.

От Македония до войната в Украйна

Лидерът на ГЕРБ бе запитан какви са очакванията му за предстоящата среща между външните министри на България и Северна Македония. "Има договор за добросъседство и приятелство, подписан от мен и техния премиер. Нищо друго ЕК и ние не искаме, освен да се спазва договорът. Всичко е абсолютно ясно. Ние не сме врагове, а точно обратното", каза той.

Борисов коментира и вчерашната церемония по посрещането на ковчега с тленните останки на цар Самуил.

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"Няколко президенти са там - Плевнелиев, Стоянов, Първанов - това е един добър знак, също бяха Станишев, Кирил Петков, Денков. Това беше един ден, в който политическата класа показва, че ако има нещо значимо - можем да се обединим срещу него. Премиерът Радев лично ми се обади, приех и отидох", каза Борисов.

По думите му от Радев е подчертано, че много правителства и дипломати са работели по процеса за връщане на тленните останки.

"Европа се тресе по няколко линии, за съжаление не виждам как ще се преодолее всичко това. Хората в Европа ги е страх от войната. Войната в Украйна не клони към приключване, става все по-ожесточена", обясни Борисов. Той припомни, че се разрушава енергетика, икономика, а в същото време Украйна има много ефективни удари по нефтената индустрия в Русия, а дефицитът на горива е видим. Той определи това като "притеснително и неприятно". "Всички сме за мир, каква да е цената е основната тема", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Ние в България, благодарение на ГЕРБ, ви спасихме от нелегалната миграция. Само България се справи. Това е вторият бич, който тормози Европа в момента", каза той.

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Бойко Борисов ГЕРБ Цар Самуил
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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