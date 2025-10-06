Премиерът и министърът на правосъдието признаха Сарафов за главен прокурор (СНИМКИ)

Премиерът Росен Желязков и министърът на правосъдието Георги Георгиев официално признаха Борислав Сарафов за изпълняващ функциите на главен прокурор, въпреки решението на Върховния касационен съд от миналия четвъртък. Съдът постанови, че след 21 юли т.г. Сарафов няма законово право да заема този пост.

Днес в София се провежда форум на ръководителите на прокуратури от Балканските страни, чийто домакин е именно Сарафов. На събитието присъстват и премиерът Желязков, и министърът Георгиев, без да изразяват резерви към участието му. Сред гостите е и президентът на Евроджъст Михаел Шмид. Още в петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че според него Сарафов продължава да бъде легитимен на поста си. Още: Според нелегитимния и.ф. Сарафов прокуратурата опазвала обществения интерес

На форума присъстват още председателката на парламентарната правна комисия Анна Александрова, членове на Висшия съдебен съвет, прокурори и следователи.