Мастърсът в Монте Карло едва започна, а първата изненада вече е факт

Първият за годината Мастърс тенис турнир на клей - този в Монте Карло, започна с малка изненада още в първия ден на основната схема на надпреварата. Световният номер 14 Карен Хачанов отпадна още в първия кръг след загуба от Артур Риндеркнех с 5-7, 2-6 за 92 минути игра. Във втория кръг Риндеркнех, който е 27-ми в света, очаква победителя от двойката Габриел Диало - Жоао Фонсека.

Риндеркнех превъзхождаше съперника си по брой реализирани асове, както и по отношение на уинърите. Освен това му се наложи само веднъж в мача да отразява брейкбол - и се справи, докато Хачанов спаси 3 от 6-те брейкбола, които трябваше да спасява. В крайна сметка Риндеркнех заслужено се наложи и ще опита да стигне възможно по-далеч в надпреварата, в която през миналата година отпадна в квалификациите.

Иначе Андрей Рубльов отстрани Нуно Боржеш в три сета в първия кръг, а Зизу Бергс се наложи над ветерана Адриан Манарино. Вече се играят и още няколко мача от първия кръг, а във вторник се очаква на корта и българската звезда Григор Димитров. Той ще започне участието си срещу Томас Мартин Ечевери, като при победа ще срещне по-лек съперник във втория кръг след отказване в последния момент.