Везенков преди решаващия първото място двубой: "Осъзнаваме колко труден и важен е мачът"

Александър Везенков проговори за притесненията си около предстоящия двубой с Реал Мадрид в Евролигата, който ще се играе в Пирея. Домакинството на Олимпиакос ще бъде решаващо за първото място в редовния сезон. Към момента гръцкия гранд оглавява класирането с с 23 победи и 12 загуби - същите показатели като втория Фенербахче, а Реал Мадрид и Валенсия следват с по 22 успеха и 13 поражения.

Препятствието пред Олимпиакос по пътя към първото място в Евролигата

"Играем срещу отбор, който има същите цели. На едни позиции сме в класирането. Отбор с голям опит, много добър треньор и дълбок състав. Ще трябва да дадем 100% в защита и нападение. Осъзнаваме колко труден и важен е мачът и заедно с нашите фенове искаме да направим още една крачка, за да завършим редовния сезон по начина, по който искаме", заяви Везенков.

"Много е важно, че си починах с Миконос. Обичаме да играем мачове, но знаем колко е критична идната седмица. Два мача с много добри отбори, където трябва да си на 100% както физически, така и психически. Вчера направихме ротация и сме напълно подготвени за утре", коментира българската звезда.

"Не ме притеснява, казвал съм го много пъти. Очевидно е, че имат талант на всички позиции. Ние гледаме себе си, отбора си и какво трябва да направим. Това не е нещо, което гониш, нито е нещо, което си влагаш в ума от самото начало (наградата за най-добър реализатор). Индивидуалните награди със сигурност ти дават допълнителна мотивация, повишават спортното ти его и ти придават блясък, но това е всичко. Това се случва само защото отборът ти помага. Всяка индивидуална награда е до 13-15 април. Голямата цел е различна, знаете, това е Евролигата. Мисля, че това е най-висшата награда за всеки спортист и всеки отбор. Това е всичко, което имаме предвид", сподели звездата на Олимпиак"Това е работата и увереността, които отборът ти дава, твоите съотборници, пространството, което треньорът и целият отбор ти дават, за да покажеш таланта си и какво можеш да направиш. Оттам нататък работя, обичам да излизам всяка вечер и да давам 100%. И както казах, най-важното е отборът да печели. Ако отборът е на най-високото ниво и печели, значи всички правим нещо както трябва", добави Везенков.

