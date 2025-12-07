"Президентът ще измете статуквото, ако направи партия": Демерджиев заговори за преучредяване на институциите

Голяма част от българските граждани искат президентът да пренесе тази борба, която води с това статукво на територията на законодателната и изпълнителната власт. Решението дали ще създаде политически проект е на президента. Убеден съм, че ако той го направи, меко казано ще измете това статукво, което днес управлява държавата", каза бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него институциите трябва да се преучредят, тъй като според него проблемът не е просто Пеевски и Борисов да отстъпят властта, която са узурпирали, а да се промени моделът, по който се управлява държавата.

"Конституционният път е това правителство да подаде оставка, защото напрежението ще расте. Да се разпусне това Народно събрание", каза Демерджиев. ОЩЕ: "Не само срещу бюджета, а и срещу корупцията": Протестът влезе в чуждестранните медии (СНИМКИ)

Протестите и новите юмруци

Демерджиев пкоментира протестите срещу бюджет 2026 г., като ги нарече много хомогенни. Според него различни части от българското общество са се обединили в желанието си да приключи този модел.

"Президентът не избърза, а посочи на управляващияте единствения възможен ход за изход от тази тежка политическа криза, която създадоха сами", добави Демерджиев.

Той обаче уточни, че протестът не е на президента, нито на ПП-ДБ.

На въпрос дали ще има нов юмрук, Демерджиев заяви, че не е нужно да има такъв. "Юмрукът го показаха хората на площадите. Те показаха своя юмрук и много ясно дадоха на Пеевски да се разбере", добави още бившият вътрешен министър. ОЩЕ: "Нищо не се очаква от полицай с тройна заплата": Бивш МВР министър за бюджетните идеи на властта

Ескалацията на протеста

Демерджиев коментира и ескалацията на протеста, като посочи, че той не е бил изроден, а опорочен. Той заподозря предварително разписан сценарий.

"То се видя как са внедрени, внидя се кога се вляха в протеста, видя се как минаваха буквално пред очите на полицаите. Хора с черни дрехи, с маски, с качулки, събрани на групи", коментира Демерджиев.

Той коментира темата за етническия мир, повдигната от Пеевски. "На площада имаше много етнически турци, които искаха същото - да се прекрати това порочно управление на Пеевски и този модел да отиде в историята", добави бившият вътрешен министър. Според него пренасянето на напрежението на етническа основа, цели неговото повишиаване. Ето защо Демерджиев предупреди Пеевски да не прави такива опити.

Припомняме, че по време на протеста срещу бюджет 2026 г. на 1 декември 2025 г. тежко екипирани полицаи с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращи мъже, много от които с маски, с черно облекло и качулки. Срещу полицаите полетяха всякакви предмети, включително кофи за боклук, бомбички, камъни. Имаше изпочупен полицейски бус и горящи кофи.

Междувременно хулигани в София разбиха и запалиха офис на политическа партия ГЕРБ в центъра на столицата. На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се виждаше как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим. Виждаше се как хвърлят запалени столове вътре.

По-късно ГЕРБ осъдиха погрома и защитиха своя вътрешен министър, докато от ПП-ДБ поискаха оставката на Даниел Митов като вътрешен министър, а по-късно и на цялото правителство, като инициираха вот на недоверие.

На следващия ден стана ясно, че са задържани 71 хулигани, които са агресирали върху техника на СДВР. Сред тях полицията потвърди, че е синът на Бобоков, а друг е задържан с голяма сума пари. ОЩЕ: Задържан е син на известен русенски бизнесмен и друг – с 31 000 лв.: СДВР с актуални данни след протеста