„Продължаваме промяната“ направи документален филм за протестите през декември 2025 г. (ВИДЕО)

„Продължаваме промяната“ създаде документален филм, който пресъздава един от най-значимите граждански протести в съвременната българска история, които поискаха оставка на правителството и вън Пеевски и Борисов от властта.

Филмът, озаглавен „България е ваша“, разкрива не само мащаба на протестите, но и тяхната кухня: как се организира протест от такива размери, кои са хората зад логистиката, зад микрофоните и мегафоните и какво се случва зад сцената и преди хората да залеят площада.

Бяхме един малък коалиционен екип, който направи цялата организация на протестите, но имаше и стотици доброволци, които се включиха, разказват организаторите. „Всичко започна с една идея за едно розово прасе, предложих го на Асен, той ме погледна и каза: „Искам го веднага!“, разказва една от основните фигури по организацията Елена Кузмова.

„Тези протести не бяха просто събиране на хората по площадите, те бяха нашето събуждане“, коментира във филма лидерът на ПП Асен Василев.

Само в София на 10 декември се събраха около 150 000 души. В Пловдив протестираха над 50 000, във Варна — над 30 000. Исканията за оставка на кабинета „Желязков“ прозвучаха едновременно в 25 български града и пред посолства и институции в Брюксел, Лондон, Виена и Хага.

Събитията не останаха незабелязани в Европа — „Ройтерс“, „Ню Йорк Таймс“, „Цайт“, „Дойче Веле“ и „Монд“ ги отразиха като симптом на нарастващото разминаване между политическата класа и гражданите в България.

„С направата на филма ПП искахме да съхраним паметта за тези дни, но и да покажем невидимото: хората, организацията, напрежението и убеждението, че промяната е възможна“, казва един от създателите на филма от екипа на ПП-ДБ.