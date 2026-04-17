"Продължаваме Промяната" предлага 7 мерки в подкрепа на семействата с деца и младите хора

„Продължаваме Промяната“ обяви, че е единствената партия, която предлага конкретни мерки за подкрепа на семействата с деца и младите хора в своята предизборна програма. "Задава се нова световна икономическа криза заради войната в Иран, затова е особено важно да се погрижим за доходите на семействата с деца и младите хора. Тази политика на ПП не е от последните месеци. Повечето от мерките, които предлагаме, са внасяни в 51. Народно събрание, но нямахме 121 депутати, които да натиснат бутона „За“", казват от ПП.

"Затова още с влизането си в 52. Народно събрание ще предложим ясен пакет от мерки и ще настояваме те да се приемат още преди разглеждането на бюджета за 2026 г. Не онзи крадлив бюджет на правителството на Борисов и Пеевски, заради който хиляди излязоха на площадите през декември 2025 г., а истински бюджет, при който парите от нашите данъци да се връщат обратно към хората, а не да отиват в касички на властта", категорични са от "Продължаваме Промяната".

7-те основни мерки, които предвиждат в подкрепа на семействата с деца и младите хора, са:

1. Увеличаване на данъчния кредит за деца. През 2022 г. вдигнахме данъчния кредит за деца от 20 на 600 лв. В новия парламент ще предложим той да се увеличи на 600 евро. Смятаме, че това е справедливо, защото тези семейства работят, плащат своите данъци и осигуровки, и същевременно оглеждат своите деца. Държавата може да подпомогне тези семейства като върне част от данъците им, за да може те да останат за разходите за децата.

2. 100% майчински, ако се върнеш на работа. Мярката предвижда жените, които се върнат на работа преди да е изтекла втората година от майчинството им да получават 100% от майчинските. Така майките няма да не се налага да правят избора – деца или кариера. Работодателите ще спечелят, защото майките няма да се деквалифицират през годините на майчинство. От друга страна и бюджетът ще спечели, тъй като тези майки, които работят ще плащат своите данъци и осигуровки. На практика разходът на държавата за 100% майчинство ще се компенсира от приходите от данъци и осигуровки на работещите майки.

3. Здравните вноски по време на майчинство да се поемат от държавата, а не да са за сметка на работодателите. В момента бизнесът е натоварен да плаща здравните осигуровки на майките, които не работят докато са в майчинство. Ако се приеме тази мярка на бизнеса няма да се налага да покриват осигуровките докато жената е в майчинство и ще има повече стимул да наема млади жени. Осигуровките спокойно може да бъдат поети от държавата, както в момента те се поемат за студенти, ученици и пенсионери.

4. Двоен размер на майчинските за близнаци и тризнаци. В момента хората с две или три деца близнаци получават колкото за едно дете. С въвеждането на мярката тази несправедливост ще бъде поправена и семействата с близнаци ще могат да посрещнат по-спокойно тяхното отглеждане.

5. Помощи за учениците от 5, 6 и 7 клас. В момента финансова помощ в началото на учебната година получават само учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Това също е несправедливо, защото разходът за един ученик в началото на учебната година в началното и средно образование е един и същ, независимо от класа, в който учи.

6. Отнемане на охраната на Борисов и Пеевски и със спестените пари построяване на две детски градини. Още през 2022 г. правителството на „Продължаваме Промяната“ направи всички детски градини безплатни. В 51 Народно събрание два пъти предложихме парите, които отиват в момента за неправомерна охрана на Борисов и Пеевски да се разходват за построяването на две нови детски градини всяка година. Мнозинството от ГЕРБ, ДПС – НН, БСП и ИТН обаче отхвърли това предложение. Ще го внесем отново в 52 НС.

7. Забрана на рекламата на хазарт в населени места. Българските граждани в момента пропиляват 1 млрд. евро на година от семейните пари за хазартни игри. Това са пари, които могат да останат в семейните бюджети за разходи за децата, за по-добър живот и за инвестиции в бъдещето, вместо да изтичат в игралните зали. Освен това хазартната зависимост води и до затъване в заеми и залагане на семейно имущество. Градовете и селата в България не трябва да допринасят за увеличаване на тези зависимости.

"С въвеждането на тези мерки в семейните бюджети ще остават повече пари. Ако иска държавата да преодолее демографската криза и повече млади българи да не избират да живеят в чужбина, а да останат у нас, трябва да се погрижим да има повече пари, с които да посрещат своите високи разходи. Също така, за да останат младите в страната ни, са необходими целенасочени политики за по-добро здравеопазване, по-качествено образование, по-достъпна градска среда и инфраструктура. Точно затова в програмата си „Продължаваме Промяната“ залага редица политики, насочени към по-добро бъдеще за младите хора и семействата", допълват от ПП.

