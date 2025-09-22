Войната в Украйна:

Проф. Огнян Минчев: Демокрацията отслабва, мнозинството вече не вярва, че изборите носят промяна

22 септември 2025, 18:21 часа 252 прочитания 0 коментара
"Независимостта започва с поемането на отговорност. За съжаление, основните фигури от последния четвърт век не са в състояние да поемат тази тежка отговорност, а и тези, които искат да ги заменят, служат на едно революционно настроение, което е твърде слабо, за да наложи радикална промяна", това заяви политологът проф. Огнян Минчев в предаването "Деня на живо" по NOVA. Той коментира още актуалните политически процеси, включително последния вот на недоверие и нарастващото напрежение между основни политически фигури.

Снимка: БГНЕС

Според проф. Минчев основният проблем на българската политика е липсата на отговорност – както сред представителите на статуквото, така и сред тези, които претендират за промяна. Минчев подчерта, че в резултат на това се разширява "пространството на вакуум" в публичния живот, което застрашава самото съществуване на институциите. Според него този вакуум е не само институционален, но и психологически, тъй като доверието между политическите играчи, както и между тях и избирателите, е силно ерозирало.

"Това създава криза на представителството, която допълнително усложнява ситуацията", посочи проф. Минчев и добави, че мнозинството граждани вече не вярват, че изборите могат да донесат реална промяна, което е сериозен симптом за отслабваща демокрация.

Борисов и Пеевски

Колаж: Actualno.com

В ефира на NOVA проф. Минчев призна, че напрежение между Бойко Борисов и Делян Пеевски се наблюдава от известно време. "Думите на Борисов и отговорът на Пеевски прибавят публичност на тези противоречия", каза той и направи паралел между ранния Борисов и сегашния Пеевски, като отбеляза сходството в активността и самочувствието им, но подчерта, че при Пеевски е налице "арогантност, която не създава добро впечатление в рамките на демократичния дебат."

Проф. Минчев коментира и твърденията, че страната има "трима премиери". Според него това е метафора, която описва реалността на разпределението на властта. "Пеевски разполага с голяма неформална и сенчеста власт, особено след като от неговата подкрепа зависи съществуването на мнозинството и правителството", заяви той, но и подчерта, че настоящият кабинет е без реална алтернатива, тъй като единствената друга възможност е ново служебно правителство, което може да задълбочи кризата.

В заключение проф. Минчев коментира ефективността на протестите и вотoвете на недоверие като инструменти на опозицията. "Протестите са проява на гражданска воля, но все още са далеч от степента на ефективност, която може да доведе до политическа промяна. Най-големият им недостатък е, че не издигат ново лидерство, без което промяната е невъзможна", каза той. Що се отнася до вотoвете на недоверие, проф. Минчев ги определи като "политическа реклама".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
политика Огнян Минчев демокрация
