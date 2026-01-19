Любопитно:

Първан Симеонов: Машините не са перфектни, но дадоха най-чистите резултати от избори

19 януари 2026, 20:16 часа 203 прочитания 0 коментара
Първан Симеонов: Машините не са перфектни, но дадоха най-чистите резултати от избори

Никога не съм бил фен на прехласването по машините, но знам, че когато нещо се въведе, трябва да се остави да работи, а не да се опитваме да го променяме през ден и да си измисляме поводи да го махнем - както измислихме през есента на 2023 г. Знам също, че машините дадоха най-чистите резултати. Знам, че не са перфектни, но знам също, че, чисто демографски, вече няма сила у нас, която да надмогне неграмотността и безпросветността по места - просто вече има достатъчно купуваеми хора и комисии или дори такива, които не могат да смятат и да пишат с химикал. Уви, това е тежка национална диагноза и е трудна да си го признаем, но колкото по-малко хартия и химикал, толкова по-добре. Това написа на профила си във Facebook социологът Първан Симеонов, който уточни, че изразява личното си мнение относно спора за това с машини или с хартия да се гласува.

Ето какво още написа той:

Принципните аргументи на властта срещу машините са разбираеми. Но да не забравяме, че има и разписка. И аргументът "не знаеш за кого си гласувал" става приложим отново за отчитането, а не за гласуването. Затова и машинното отчитане е добър принцип, респ. скенерите са нещо смислено. Но не и начинът, по който лековато и игриво се предлагат.

Още: Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент (ВИДЕО)

Принципните аргументи на властта от години схващам и очаквах да чуя нещо подобно и сега. Обикновено там има подготвени, опитни и прагматични хора. И често са прави срещу възторзите от другата страна.

Но не би! Моментните аргументи на властта се оказаха наистина шокиращи. Гледах, например, видео с един депутат в ресорната парламентарна комисия, който обясняваше за разни букси и как всеки програмист едва ли не можел да ни каже как се манипулира. Аз наистина не мога да повярвам що за ниво е това! Забележете, това не са изпуснати реплики на Борисов в монолозите, не са щабни опорки на екран, не са палави пропагандни картинки, дето сдвояват Мадуро с машините, или вадят думи от контекст - те са разбираема партийна пропаганда. Това е народен представител! Който говори за някакви игрални автомати!

Още: Зафиров: БСП отново има президент

Навремето подобни неща правеше партията, но самият Борисов обикновено запазваше здрав разум. Сега, напоследък, доколкото виждам, и той е почнал да вярва в партийната реклама. Сам да повярваш в пропагандата си е изключително опасен белег за политическо стареене.

Предложението за въвеждане на скенери за два месеца е друга подигравка. При цялото ми уважение към това отдавнашно предложение на ДПС, добре е поне да се видят повече тези скенери. Да се мисли напред и пр. Но да ги даваш като контрапредложение на инат, от днес за утре, или не дай, Боже, наистина - това е вече прекалено. Машините, например, бяха обсъждани с години, разглеждани, тестово ползвани и т.н. 

Още: Ще преговарят ли с Румен Радев: Ивайло Мирчев очерта ключовите въпроси, по които няма да отстъпят

Третата странна опорка е, че българите били разделени в половини по темата хартия или машини - това е в разрез с поне две изследвания, които сме публикували само в рамките на последната година, които ясно сочат инстинкт към машините https://myara.bg/public-attitudes-scandal-election-1322/, https://myara.bg/opinion-poll-on-current-issues-15-17…/

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-странното нещо, което съм чувал, е, че стотици хиляди спрели да гласуват заради машините. И това в медиите се търпи. Може би е искрено убеждение на уважаван от мен човек, но ми се струва, че е и той се подхлъзва лошо към вземане на вярваното за реално. И експерти като Жоро Пенчев и Стоил Цицелков показват данни, говорят... напразно - опорката си продължава!

Още: Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов се обърна срещу ИТН за "скенерите" на изборите

В същото време, от месеци се повтаря някакво нещо с "ала-бала". Това е типичен похват "сто пъти повторена лъжа". Хора, България е толкова малка, че този, дето ще да е правил ала-балата с машините, щяхте отдавна да сте го намерили и да сте ни го показали. Покажете ни поне един такъв, моля! 

Още при решението на Конституционния съд от миналата пролет, имаше само 17% (!), които ви казват, че изборите са били свободни и честни. Аз подобни числа във вече петнайсетгодишната си практика не помня. България върви към тотална делегитимация на изборите си, на демокрацията си!

Още: "Ще продължавам да защитавам традиционните български ценности": Слави Трифонов приветства Радев на политическия терен

И, знаете ли, плюенето по хартията също е несправедливо в прекаляването си. И знам, че то допълнително дискредитира изборите. А националните избори у нас са по-скоро добра процедура - няма големи изкривявания на волята на гласоподавателите. При местните е по-друга работа...

Но гласоподавателите не вярват! И намаляват. А изборите са игра на доверие. Дори да са OK, ако хората не вярват, че са OK, значи не са OK. Затова и всяко намаляване на химикала е правилен път!

Ясно е, че партиите от известно време насам се опитват да говорят само на твърдите си избиратели и на вътрешните публики, но всичко трябва да е с мяра. Подобни пропагандни прехласвания или политически инат са вредни за страната ни. При цялото ми уважение към всяка една партия и нейните избиратели.

Още: За първи път в ефир: Ето как ще се гласува с любимите скенери на Борисов-Пеевски, БСП и ИТН (ВИДЕО)

Не че насрещната пропаганда е по-добра. Знаете, ако те правеха такива неща, щях по същия начин да се ядосвам. Всяко прекаляване ме ядосва. А точно прекаляването изяде главата на тази власт и им го казвахме. Чувам, че са го чули, иначе. Тогава?  

Тук въобще не обсъждам кой има полза от хартиеното гласуване и отчитане. Това е цяла отделна тема. С видим отговор.

Не обсъждам български влакчета, да има ли втори печат, да няма ли, да има ли преброителни центрове и всякаква подобна технология. Обсъждам нивото. Тези хора подценяват българите. А това се връща!

Още: "Големият въпрос сега е свързан с Румен Радев": Социолози за алтернативите и ще има ли нови политически сили

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Първан Симеонов машинно гласуване Хартиени бюлетини предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес