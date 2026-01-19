Първан Симеонов: Машините не са перфектни, но дадоха най-чистите резултати от избори

Никога не съм бил фен на прехласването по машините, но знам, че когато нещо се въведе, трябва да се остави да работи, а не да се опитваме да го променяме през ден и да си измисляме поводи да го махнем - както измислихме през есента на 2023 г. Знам също, че машините дадоха най-чистите резултати. Знам, че не са перфектни, но знам също, че, чисто демографски, вече няма сила у нас, която да надмогне неграмотността и безпросветността по места - просто вече има достатъчно купуваеми хора и комисии или дори такива, които не могат да смятат и да пишат с химикал. Уви, това е тежка национална диагноза и е трудна да си го признаем, но колкото по-малко хартия и химикал, толкова по-добре. Това написа на профила си във Facebook социологът Първан Симеонов, който уточни, че изразява личното си мнение относно спора за това с машини или с хартия да се гласува.

Ето какво още написа той:

Принципните аргументи на властта срещу машините са разбираеми. Но да не забравяме, че има и разписка. И аргументът "не знаеш за кого си гласувал" става приложим отново за отчитането, а не за гласуването. Затова и машинното отчитане е добър принцип, респ. скенерите са нещо смислено. Но не и начинът, по който лековато и игриво се предлагат.

Принципните аргументи на властта от години схващам и очаквах да чуя нещо подобно и сега. Обикновено там има подготвени, опитни и прагматични хора. И често са прави срещу възторзите от другата страна.

Но не би! Моментните аргументи на властта се оказаха наистина шокиращи. Гледах, например, видео с един депутат в ресорната парламентарна комисия, който обясняваше за разни букси и как всеки програмист едва ли не можел да ни каже как се манипулира. Аз наистина не мога да повярвам що за ниво е това! Забележете, това не са изпуснати реплики на Борисов в монолозите, не са щабни опорки на екран, не са палави пропагандни картинки, дето сдвояват Мадуро с машините, или вадят думи от контекст - те са разбираема партийна пропаганда. Това е народен представител! Който говори за някакви игрални автомати!

Навремето подобни неща правеше партията, но самият Борисов обикновено запазваше здрав разум. Сега, напоследък, доколкото виждам, и той е почнал да вярва в партийната реклама. Сам да повярваш в пропагандата си е изключително опасен белег за политическо стареене.

Предложението за въвеждане на скенери за два месеца е друга подигравка. При цялото ми уважение към това отдавнашно предложение на ДПС, добре е поне да се видят повече тези скенери. Да се мисли напред и пр. Но да ги даваш като контрапредложение на инат, от днес за утре, или не дай, Боже, наистина - това е вече прекалено. Машините, например, бяха обсъждани с години, разглеждани, тестово ползвани и т.н.

Третата странна опорка е, че българите били разделени в половини по темата хартия или машини - това е в разрез с поне две изследвания, които сме публикували само в рамките на последната година, които ясно сочат инстинкт към машините https://myara.bg/public-attitudes-scandal-election-1322/, https://myara.bg/opinion-poll-on-current-issues-15-17…/

Най-странното нещо, което съм чувал, е, че стотици хиляди спрели да гласуват заради машините. И това в медиите се търпи. Може би е искрено убеждение на уважаван от мен човек, но ми се струва, че е и той се подхлъзва лошо към вземане на вярваното за реално. И експерти като Жоро Пенчев и Стоил Цицелков показват данни, говорят... напразно - опорката си продължава!

В същото време, от месеци се повтаря някакво нещо с "ала-бала". Това е типичен похват "сто пъти повторена лъжа". Хора, България е толкова малка, че този, дето ще да е правил ала-балата с машините, щяхте отдавна да сте го намерили и да сте ни го показали. Покажете ни поне един такъв, моля!

Още при решението на Конституционния съд от миналата пролет, имаше само 17% (!), които ви казват, че изборите са били свободни и честни. Аз подобни числа във вече петнайсетгодишната си практика не помня. България върви към тотална делегитимация на изборите си, на демокрацията си!

И, знаете ли, плюенето по хартията също е несправедливо в прекаляването си. И знам, че то допълнително дискредитира изборите. А националните избори у нас са по-скоро добра процедура - няма големи изкривявания на волята на гласоподавателите. При местните е по-друга работа...

Но гласоподавателите не вярват! И намаляват. А изборите са игра на доверие. Дори да са OK, ако хората не вярват, че са OK, значи не са OK. Затова и всяко намаляване на химикала е правилен път!

Ясно е, че партиите от известно време насам се опитват да говорят само на твърдите си избиратели и на вътрешните публики, но всичко трябва да е с мяра. Подобни пропагандни прехласвания или политически инат са вредни за страната ни. При цялото ми уважение към всяка една партия и нейните избиратели.

Не че насрещната пропаганда е по-добра. Знаете, ако те правеха такива неща, щях по същия начин да се ядосвам. Всяко прекаляване ме ядосва. А точно прекаляването изяде главата на тази власт и им го казвахме. Чувам, че са го чули, иначе. Тогава?

Тук въобще не обсъждам кой има полза от хартиеното гласуване и отчитане. Това е цяла отделна тема. С видим отговор.

Не обсъждам български влакчета, да има ли втори печат, да няма ли, да има ли преброителни центрове и всякаква подобна технология. Обсъждам нивото. Тези хора подценяват българите. А това се връща!

