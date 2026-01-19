Зафиров: БСП отново има президент

След оставката на президента, лидерът на БСП Атанас Зафиров се фокусира върху това кой ще стане президент на мястото на Радев. "БСП отново има Президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", написа Зафиров в социалната мрежа. Йотова ще е първата жена президент в историята на България и това се случва, тъй като тя е вицепрезидент, а по конституция, това е фигурата, която трябва да заеме мястото на президента в случай на неговото оттегляне.

"Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностия й център - благото на хората", гласеше още постът на Зафиров.

Оставката на Радев

За участието на президента в изборите и за неговата оставка се спекулира от месеци. Тази вечер, 19 януари 2026 г., президентът заяви, че утре ще депозира своята оставка като президент.

"Преди 9 години ми гласувахте доверието да бъда президент. През 2021 година го направихте отново. Заедно преживяхме множество кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства, да отстоявам държавния и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България", каза президентът Румен Радев.

Той даде ясен знак, че ще участва на следващите парламентарни избори срещу "порочния управленски модел, който функционира по механизмите на олигархията".