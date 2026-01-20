Оставката на Румен Радев:

Първи данни: Кои (не) са лицата на бъдещата партия на Румен Радев? (СНИМКИ)

20 януари 2026, 11:34 часа
Ден след историческия политически ход с оставката на държавния глава Румен Радев започнаха и първите спекулации и/или реални данни за потенциалните лица на бъдещата нова формация. В публичното пространство съществуват и първите потвърждения за евентуалните кандидати за депутати и потенциални водачи на листи за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

За своите девет години на поста държавен глава Румен Радев назначи общо седем служебни правителства с премиери Огнян Герджиков, Стефан Янев, Гълъб Донев и Димитър Главчев, като най-вече тези от втория му президентски мандат създадоха огромна банка от кадри в различните министерства, областни управи и административни звена, показва справка на Actualno.com. Кадрите на Радев несъмнено са разпознаваеми както от управленията на страната, така и от самата президентска институция. Нещо повече - от тези кадри се очаква да произлязат и да бъдат оформени бъдещите листи с кандидати за депутати по места, защо не и бъдещите местни структури на евентуалната партия на Радев.

Кой кой е?

Още докато течеше обръщението към българския народ от страна на Радев в гербовата зала на "Дондуков 2" на първите редове до новият президент Илияна Йотова стоеше целия екип от съветници и членове на политическия кабинет на президентската двойка, които са и бившите служебни министри в кабинетите на Донев и Янев.

Сред тях най-разпознаваемите и съответно тези, които съсредоточават най-големи очаквания да застанат редом до Радев на партийния терен, са хора като:

  • Николай Копринков - секретарят на президента по вътрешна политика;
  • Христо Алексиев - бивш служебен вицепремиер и секретар на Радев по икономика;
  • Илин Димитров - бивш служебен министър на туризма и секретар на Радев по култура, образование и туризъм;
  • Димитър Стоянов - бивш служебен военен министър и секретар по отбрана и сигурност на президента;
  • Руси Иванов - секретар на президента по външна политика;
  • Кирил Атанасов - секретар на президента за връзки с медиите.

Със сигурност в новата партийна формация ще попаднат и съветниците на Румен Радев по отделните секторни политики:

  • Гълъб Донев - бивш служебен премиер и началник на политическия кабинет на Радев към момента;
  • Явор Гечев - съветник по селското стопанство и бивш служебен земеделски министър;
  • Александър Пулев - съветник по иновации и бивш ресорен служебен министър;
  • Пламен Узунов - съветник по правни въпроси.

Колаж: Кабинетът "Донев 2"

Някои от по-малко публично известните лица и съветници на президента също са сред потенциалните участници в новата партийна формация като: Мирчо Иванов (външна политика), Митко Петев (въпросите на армията и отбраната), Благой Делиев (правни въпроси), Нина Колева (социални политики), Мария Юрукова (вътрешна политика и гражданско общество), Пламен Савов (култура), Силва Дюкенджиева, (правни въпроси), Диляна Славова, Стефан Годжевъргов (сигурност и отбрана), Илия Милушев (сигурност и отбрана), Георги Александров (младежта и спорта), Даринка Владова ("Българската Коледа"), Стефан Савов (финанси и инвестиции), Иванка Иванова (правни въпроси) и Димитър Здравков (образование). 

Спекулациите

На този етап часове след оставката на Радев се появиха и първите кандидати за доброволно участие във все още неслучилата се формация на президента, като например политическия анализатор Слави Василев. Още в минутите след изявлението на държавния глава в ефира на БНТ той обяви, че е готов да се впусне в "битката за спасяване на отечеството". Василев е известен с изразяването на своите тези и позиции, които са били близки до Радев или изцяло в негова защита.

"Аз винаги съм подкрепял и съм работил с Радев, със сигурност ще помогна, каквото мога. Нямам съмнение, че той ще направи много сериозен пробив на политическия терен и че ще лидира следващото управление на България", каза от своя страна пред bTV бившият говорител на служебните правителства на Гълъб Донев и бивш депутат от БСП Антон Кутев. За него също очакванията са да се включи в новата партия.

Бившият началник на кабинета на Румен Радев в първия му президентски мандат Иво Христов също очаква излизането на президента на политическия терен.

Спекулациите отвеждат и до имена на хора като Александър Маринов - също бивш началник на Стратегическия съвет към президента; Крум Зарков - бивш правосъден министър в служебните правителства; Атанас Пеканов - бивш вицепремиер в кабинетите на Гълъб Донев и др.

Снимки: БГНЕС

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Румен Радев партия Румен Радев оставка Румен Радев
