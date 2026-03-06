Средни пръсти и заплахи за живота: ИТН и Симон Милков в общ фронт срещу жени журналисти в НС* (ВИДЕО)

Влогърът, представящ се за журналист Симон Милков бе изведен от квесторите на Народното събрание от фоайето пред пленарната зала, където колегите репортери отразяват дейността на парламента. От сряда той е с отнет достъп до сградата като журналист, но се оказа, че в петък дой е бил допуснат като гражданин с еднократен допуск от Тошко Йорданов от "Има такъв народ".

Всъщност медийната му акредитация бива отнета от председателя на Народното събрание Рая Назарян, която заяви, че от сряда това лице няма право да влиза в парламента. "Допускът му е отнет", съобщи тя. От трибуната на пленарна зала обаче депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Явор Божанков посочи, че месеци наред са представяли доказателства за "човек, който има криминално досие десетки страници, многократно осъждан, и с брутално поведение към народни представители, недопустимо за тази сграда".

Казваш "измет" и "боклук" - получаваш подарък от ИТН

Депутатът разказа и за няколко скандални ситуации, разиграли се между Милков и колегите ни журналисти Кристияна Стефанова и Златина Петкова в кулоарите на парламента, както и в коридорите на Централната избирателна комисия при регистрацията на ГЕРБ за предсрочния вот. В различни видеа и публикации в публичното пространство се вижда как Симон Милков им показва средни пръсти и ги нарича "измет", "мисирка", "боклук", както и отправя заклинания и обиди като "ще й стъжня работата".

"Вчера имаше изключително грозен инцидент към жени, други журналисти. Не искам да повтарям думите", посочи Божанков в своето изказване от трибуна. "Всички са възмутени как това е възможно в сградата на Народното събрание", добави той във връзка с разпространените в социалните мрежи видеа. Прави впечатление също, че атаките на Милков са насочени основно към жени - до момента три от парламентарните репортери.

"Тази сутрин отново този човек е тук", обърна внимание Божанков и каза, че Милков е пред вратата към пленарната зала. В същия момент Назарян твърдеше, че този човек няма как да е в сградата на парламента, но именно тогава Милков отвори вратата и дори помаха на депутатите. Председателя на парламента обеща: "Ще взема отношение по въпроса и ще спре да маха".

Оправдания

Минути след придобилия публичност скандал и в отговор на въпрос в кулоарите на Народното събрание председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов призна, че той е депутатът, пуснал днес в парламента като гражданин влогъра Симон Милков, който е с с отнет достъп до сградата като журналист.

"Доколкото разбрах, му е спрян достъпът. Защо, не знам. Ако е обидил някой от вас, предлагам да го осъдите. Бих пуснал всеки един от вас, който бъде спрян", заяви Йорданов, обръщайки се към журналистите. Именно колегите, които бяха основно нападнати от Милков, сега насочиха вниманието и въпросите си към Йорданов и защо той с това си действие очевидно толерира вербалното насилие над жени и журналисти.

"Помоли ме да го пусна, защото са му взели достъпа. Аз знам, че е журналист, знам, че нещо се закачат с Явор Божанков и той се опитва да го спре. Не виждам проблем, ако задава въпроси. Ако се държи неморално, не подкрепям това и трябва да бъде осъден. Не подкрепям това, което е направил. Да, грозно е", каза още Йорданов.

На въпрос какво би направил, ако някой размаха средни пръсти пред дама от екипа на "Има такъв народ", сценаристът показа оригиналност: "Ако е пред мен, вероятно ще го набия. Иначе, ще го съдим", отбеляза Йорданов.

Кой е Симон Милков?

Влогърът Симон Милков е сред учредителите на гражданско сдружение "СИЛА". Той участва в първите протести срещу високите цени на горивата през 2012 г. През 2013 г. името му се свързва и с това на Николай Бареков и партията му "България без цензура" - за този си опит Милков твърди, че е организирал събития.

В началото на 2015 г. той протестира срещу тегленето на нов външен дълг. През същата година присъства и на кадрите от конфликта между българи и роми в столичния квартал "Орландовци". Антиромските протести тогава започнаха заради скандал за силно слушане на музика и преминаха в борба против "ромската престъпност", припомня "Дневник". Милков присъства и на демонстрациите в защита на главния прокурор Иван Гешев - тогава твърди, че това било с цел да "съдейства на СДВР и да показва кои са провокаторите". По-късно обаче става ясно, че на кадрите от протестите се вижда как именно от него започват възгласите "за Гешев!"

Милков, който е работил и в "ТВ7", обаче става популярен през 2021 г. когато прави "интервю" с Делян Пеевски и го излъчва в страницата си "Шибанистан". Към онзи момент лидерът на ДПС-НН не се появява в парламента като депутат от единното тогава ДПС.

Действието се развива в Свищов на 19 октомври 2021 г. - няколко месеца след като на Делян Пеевски са наложени санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски". Тогава Милков се включва в профила си в социалните мрежи и обяснява, че отива на предизборна среща, в която участва Пеевски. В последвалото "интервю", което повече бе определяно като режисирано видео, Пеевски отрича да е засегнат от санкциите по "Магнитски", твърди, че не е оригарх, не е свързан с Бойко Борисов и "Лафка".

През 2024 г. Милков беше поканен от "Възраждане" в парламента, където цитираше вече известни данни за схемата "Исторически парк", свързана с идеолога на "Величие" Ивелин Михайлов. На два пъти през годината той беше арестуван за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той е бил осъждан вече за хулигански прояви и има висящо дело отново за непристойни действия.

В едно последните си дълги видеа на живо в социалните мрежи след скандала с журналистите в кулоарите от 4 март продължава да сипе обиди и клевети. Екипът ни попадна на част от думите му в едно от последните му изказвания в 1:14 часа видео: "Ще си гледам моя си г*з. Ще отида още утре и искам избираемо място - Пеевски не е чак толкоз зле, ще ме вземат като топъл хляб за водач в Търговище и Велико Търново. Ще вляза вътре и ще видите какво ще стане - вътре ли съм с имунитетче, ще ви съсипя. Нямате си на представа как ще съм му свил вратленцето - така ще съм си впил пръстите в тази измет, че няма да може да ходи. И пари няма да искам, но заради Божанков ще си намеря място и ще вляза в парламента, за да ви съсипя. Ходеща енциклопедия съм, половината закони са ми в главата", бяха част от думите му във видеото, което няма да прикачим в този материал от етични съображения - налично е в линка тук.