Емил Дечев смени и шефовете на ГДБОП и жандармерията

Рокадите в Министерството на вътрешните работи (МВР) продължават, след като бяха сменени шефовете на ключови дирекции в МВР. Вчера служебният вътрешен министър Емил Дечев смени и директорите на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и на жандармерията. Новият директор на ГДБОП е главен комисар Мартин Златков, съобщават на страницата на МВР в интернет. Той също бе представен вчера пред служителите на дирекцията от заместник-министър Иван Анчев, а заповедта за назначението му бе прочетена от главен комисар Георги Кандев. Досегашният директор Боян Раев предаде поста на новия ръководител с пожелание за успешна работа и благодарност към колегите си. От ръководството на МВР подчертаха, че от служителите се очаква да работят “смело и по закон“.

Четвърт век стаж в ресора

Главен комисар Мартин Златков има над 25 години опит в сферата на борбата с трансграничната организирана престъпност и е заемал различни длъжности в структурата на ГДБОП.

Още: Бъдете смели като тигри срещу купуването на гласове: Емил Дечев към МВР-шефовете

Той е добре познат както на колегите си, така и на международните партньори на службата като ръководител и участник в редица значими национални и международни специализирани операции.

Той започва кариерата си в правоохранителните структури през 2001 г. като служител на сектор “Икономическа полиция“ при СДВР. Постъпва на работа в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ през 2007 г. като инспектор в сектор “Фалшификации“.

През 2012 г. става началник на същия сектор. От 2013 до 2015 г. е началник на сектор в ДАНС. Преминал е през редица квалификационни курсове у нас и чужбина, сред които на ФБР, Сикрет сървиз, Европол и др. Владее английски, немски и руски език.

Стар кадър на жандармерията

Снимка МВР

Още: В МВР продължават да падат глави

Малко по-късно вчера бе представено и новото ръководство на Главна дирекция “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Главен комисар Петър Антиев поема управлението на дирекцията, а начело на двете основни звена – “Жандармерия“ и СОБТ, ще съответно старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков.

Пред състава на ГДЖСОБТ заместник-министър Анчев заяви, че предстоят трудни седмици, но заедно със служителите ръководството ще изпълни своята отговорност пред закона и държавата. Главен комисар Кандев отбеляза, че новите ръководители са професионалисти с опит и призова служителите да ги подкрепят.

Главен комисар Петър Антиев досега заемаше длъжността заместник-директор на ГДЖСОБТ. През 2012 г. е заместник-началник на Специализирано полицейско управление - София към дирекция “Специализирани полицейски сили“ при ГД “Национална полиция“.

По-късно е началник на отдел “Организация на охранителната дейност“ в дирекция “Жандармерия“ при ГД “Национална полиция“.

Още: Търсим хора, на които вярваме: Емил Дечев за рокадите в МВР

От 2017 г. е заместник-директор на дирекция “Жандармерия“, когато тя е в състава на ГДНП, а след преструктурирането и обособяването ѝ като самостоятелна структура заема поста заместник-директор на ГДЖСОБТ.

Другите рокади

Припомняме, че освен сменени 23 шефове на ОДМВР в страната, със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев бе освободен от длъжност и директорът на Главна дирекция “Национална полиция“ Захари Васков, освен шефовете на ГДБОП Боян Раев и на жандармерията Николай Николов.

Главен комисар Емил Пармаков бе временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция “Национална полиция“. От септември 2022 г. до момента той заемаше поста заместник-директор на ГДНП.

Още: Рокадите в МВР продължават, падат глави на полицейски шефове