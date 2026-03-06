Борисов за Радев: Разбрал се е МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата

"От това, което видяхме, ако са с Гълъб Донев и Митко Стоянов, не виждам как ще ни победят. Румен Радев го играе като Царя - същата кампания. Не знам социолозите какво мерят - без да знаят хората в партията му, какви са приоритетите му. Когато говориш за олигархия - трябва да ги назовеш с имена. Много пъти съм коментирал червената олигархия, която разби БКП - Радев се е заобградил с внуците и децата на червената олигархия с червените куфарчета". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на посещение в Пловдив преди началото на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

"Не разбирам какво мерят социолозите без да са представени лицата в партиите", обърна се Борисов към агенциите по повод данните, според които ГЕРБ ще получи межд 10 и 15% по-малко от очертаващия се победител на вота в лицето на "Прогресивна България".

Атаки по всички фронтове

"Радев се е разбрал с ПП-ДБ за състава на служебното правителство. МВР за него, а всички други министерства за ПП-ДБ - да могат да безчинстват. Всяка седмица ни сервират оставка със скандал. Ще ги изтърпим 1-2 месеца служебното правителство, после ще продължим да правим. Шефът на АПИ бил уволнен, явно има голямо значение за честността на изборите", обяви още той по адрес на реформите на кабинета Гюров и антикорупционните политики, които провежда.

По повод организацията на предсрочния вот, Борисов каза: "Като човек от системата на МВР, мога само да кажа: горкото МВР! Идва една власт - омита всички, редовите служители им остава само да се привеждат и да чакат нови началници. Разбирам да се сменят хора, свързани с МВР, но да слагат по-добри. В случая не слагат по-добри, а шефове, срещу които е имало протести. Не е здравословно за системата, но така става, когато Копринков и Узунов издават нарежданията. Нека се нарадват на властта 2 месеца. Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата", твърди още Борисов.

Относно организацията на партията му за изборите, той коментира, че събранията в ГЕРБ за листите на предстоящите избори още се провеждат. "Изпълнителната комисия ще се съобрази с желанията на местните структури. Пловдив е град, в който много неща са направени, ние ще продължим да надграждаме. Като дойдат избори, хората трябва да мислят с главите си. Само в Пловдив направихме три стадиона, две спортни зали, плувни басейни", каза Борисов, който бе в компанията на кмета на града Костадин Димитров.

"Ако ме искат - мога да стана водач, нека си подредят една добра листа. Ще се съобразяваме с местните желания и кадрите, които могат да надградят парламента", допълни Борисов.

Войната в Иран

По думите на лидера на ГЕРБ за темите, които изискват национален консенсус, той бил дал пример как се прави. "Българите не обичат война и искат да живеят спокойно. Докато в Иран и Украйна има кръвопролитни войни, да застанеш на национална позиция на НАТО и ЕС, е трудно, но от ГЕРБ застанахме с лицето си. Редно е Йотова да свика КСНС и там да се търси консенсус", коментира лидерът на ГЕРБ.

"Гюров вчера побегна от срещата с американците. Вместо да застане и да каже, че е нормална среща във военна обстановка. От кого се криете", попита още Борисов.

