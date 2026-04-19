Първи резултати: Радев води на ГЕРБ с 20%, огромна интрига за второто място и кой ще е в парламента (ГРАФИКА)

"Прогресивна България" на Румен Радев печели убедително предсрочните парламентарни избори, показват първите екзитпол данни към 19:00 ч. на водещите социологически агенции. Формацията събира между 37.5% и 38.7% от гласовете, според "Алфа Рисърч" и "Маркет Линкс", което ѝ осигурява солидна преднина пред останалите политически сили.

На второ място се нарежда ГЕРБ с резултат между 14.8% и 16.2%, а трета позиция заема коалицията ПП-ДБ с подкрепа в диапазона 13.1% - 14.3%. Така разликата между първите две сили надхвърля 20 процентни пункта и очертава ясно изразен лидер във вота.

&amp;lt;img src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" width="100%" alt="visualization" /&amp;gt;

ДПС, свързвано с Делян Пеевски, получава между 8.4% и 9.2%, докато "Възраждане" остава около прага с резултати между 4.9% и 5.3%. БСП също се движи близо до границата за влизане в парламента с около 4% подкрепа.

Останалите формации остават под чертата - "Величие", МЕЧ, АПС, "Синя България" и ИТН събират между около 1% и 3% според различните агенции.

Ако тези данни се потвърдят, шест партии ще намерят място в 52-ото Народно събрание.

Важно уточнение е, че екзитпол проучванията се базират на данни от избиратели в представителни секции в страната и не включват гласуването в чужбина, което може да окаже влияние върху крайния резултат.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/28555533/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/28555533/thumbnail" width="100%" alt="visualization" />