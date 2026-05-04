Груевски проговори от Унгария: Кой е на власт в Македония?!

"Чух изявлението на министъра на правосъдието на Македония, в което той обяснява пред медиите и обществеността как усърдно е събирал информация от съдилищата и как е чакал новото правителство в Унгария да се информира за промяната в моя статут тук и да започне процедура по екстрадиция. Гледам го и се чудя кой е на власт в Македония?! Погледнато отстрани, изобщо не изглежда сякаш СДСМ на престъпника Заев с неговата омраза и мръсни методи е напуснал властта". Това написа в социалната мрежа бившият македонски премиер и беглец от правосъдието Никола Груевски от Унгария. Поводът за думите му е подготовката на македонските власти да изпратят ново искане за екстрадицията му след смяната на правителството в Будапеща, предаде "360 степени".

Предложение към правосъдния и закани

министър Груевски предлага на правосъдния министър на Северна Македония да разследва Заев и неговото "политическо преследване през годините". Беглецът от правосъдие също така се заканва, че един ден всичко това ще стигне до ЕС. "Тази пародия на македонската правосъдна система ще бъде погледната от правилния ъгъл. Ако министърът не иска да стане част от една голяма мръсна игра от миналото, събиране на съдебни дела за мен, независимо от факта, че по това време е бил член на СДСМ, нека положи усилия и провери тези неща, а след това нека действа както е справедливо и ръководено от съвестта и законите си", написа бившият премиер в публикация във Facebook.

Бившият македонски премиер, известен с антибългарската си пропаганда, избяга в Унгария през месец ноември 2018 г., само няколко дни преди да влезе в ареста за излежаване на ефективна 2-годишна присъда. Груевски напусна страната си, бягайки от правосъдие именно в багажника на кола. За екстрадицията му от Унгария се заговори след победата на Петер Мадяр на унгарските избори. "Унгария няма да се превърне в сметище за международно издирвани престъпници. Това се отнася и за Никола Груевски. В края на краищата той е бившият министър-председател на Северна Македония и издирван престъпник", заяви победилият на изборите Петер Мадяр на тричасова пресконференция в Будапеща, предаде македонската медия irl.mk.