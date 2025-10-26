"Разбирам Борисов защо го е страх. Държи се като опозиция на собственото си мнозинство": Говори ген. Атанасов

"Разбирам Борисов защо го е страх. Самият той се държи като опозиция на собственото си управляващот мнозинство. Борисов има определени артистични заложби - нека питам кой прекрати преговорите през януари, за да участваме и ние в правителството? Кой срути "санитарния кордон"? Това беше заучено положение. Още си пазя съобщенията в телефона как три дни след изборите написах на колегите си в групата, че мнозинството е договорено. Ние изобщо не бяхме разчитани като партньори." Това заяви лидерът на ДСБ и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" ген. Атанас Атанасов.

"ДСБ определихме като основна заплаха войната в Украйна. Къде са ДАНС и службите ни в момента, след като световните лидери предупреждават какво предстои?", попита риторично той.

Снимка: БГНЕС

"Аз съм тежко политизиран председател на партия - не мога да съм шеф на ДАНС, защото ще е тежко нарушение на закона", каза още Атанасов по повод офертите на Борисов то да стане отново председател на агенцията. "Попитах го: иска ли пак да стане шеф на МВР по тази логика? Шегувахме се по темата, че отдавна ни е минало това време да се връщаме на тези постове", обясни още Атанасов.

