От договора с "Боташ" до нов ключов държавен пост: Бивш енергиен министър се завръща

Бившият енергиен министър в две от служебните правителства на Румен Радев Росен Христов е предложен за шеф в "Държавната консолидационна компания" (ДКК). Това става ясно от протокол, подписан от принципала на държавната компания - вицепремиерът Александър Пулев. Документът е публикуван в Търговския регистър, но промяната още не е вписана и се изчакват три дни.

Припомняме, че Росен Христов е енергийният министър, подписал газовия договор с турската компания "Боташ", който струва на страната близо 1 милион лева на ден. Таксата се дължи независимо дали се пренася газ, или не, а срокът на договора е 13 години. Той може да се прекрати само ако България изплати цялата сума.

От своя страна пък ДКК е холдинговата структура, под чиято шапка се управляват активи за милиарди и периодично избухват скандали. Под нейно ръководство са държавни компании като оръженият завод ВМЗ Сопот и търговецът на оръжия "Кинтекс", производителят на млечни продукти "Ел Би Булгарикум", дружествата за рекултивация на уранови и други мини "Еко Антрацит" и "Екоинженеринг - РМ", а също и държавно строително дружество "Монтажи", което авансово раздаде милиони за ремонт на язовири. Под шапката на ДКК влязоха още Институтът по маркетинг и Националният институт за изследвания и сертификация.

Новите попълнения

От данните в Търговския регистър става ясно още, че е взето решение за цялостна смяна на ръководството на ДКК, като в новия съвет на директорите ще влязат още Даниела Узунова, Здравко Шушков и Борислав Андонов.

Даниела Вълчева Узунова влиза в директорския борд на ДКК като представител на държавата. Тя е била и в Съвета на директорите на Национална компания "Индустриални зони" от 1 септември 2022 г. до 31 юли 2023 г. по времето на служебните кабинети на Гълъб Донев. През 2015 г. Даниела Узунова се е явила на изпит в конкурс за младши съдии, като на писмения изпит е получила оценка слаб (2.25).

Здравко Панчов Шушков също е представител на държавата в ДКК. Той е едноличен собственик на компанията "Ревохаус" и съдружник в "Брандс". Бил е управител още на компаниите "Луксипро инвест", "КейСи Рент", "Криейтив Стейшън", "Корпорекс България", "ГВК Инвест" и "Сити АП", показва справка в Търговския регистър.

Борислав Младенович Андонов влиза в директорския борд като независим член. Той също има участиу в редица компании. Съдружник е в "Мулти Агро", която се занимава с международна търговия на всякакъв вид агро продукти, семена, олио, храна за животни и ядки и метални руди, показва Търговският регистър. Според него той е съдружник и управител и в компаниите "ЗАХ Пропъртис" ООД и "Суикс Агро Процесинг" ООД.

