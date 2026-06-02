Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

От договора с "Боташ" до нов ключов държавен пост: Бивш енергиен министър се завръща

02 юни 2026, 9:35 часа 888 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
От договора с "Боташ" до нов ключов държавен пост: Бивш енергиен министър се завръща

Бившият енергиен министър в две от служебните правителства на Румен Радев Росен Христов е предложен за шеф в "Държавната консолидационна компания" (ДКК). Това става ясно от протокол, подписан от принципала на държавната компания - вицепремиерът Александър Пулев. Документът е публикуван в Търговския регистър, но промяната още не е вписана и се изчакват три дни.

Припомняме, че Росен Христов е енергийният министър, подписал газовия договор с турската компания "Боташ", който струва на страната близо 1 милион лева на ден. Таксата се дължи независимо дали се пренася газ, или не, а срокът на договора е 13 години. Той може да се прекрати само ако България изплати цялата сума.

От своя страна пък ДКК е холдинговата структура, под чиято шапка се управляват активи за милиарди и периодично избухват скандали. Под нейно ръководство са държавни компании като оръженият завод ВМЗ Сопот и търговецът на оръжия "Кинтекс", производителят на млечни продукти "Ел Би Булгарикум", дружествата за рекултивация на уранови и други мини "Еко Антрацит" и "Екоинженеринг - РМ", а също и държавно строително дружество "Монтажи", което авансово раздаде милиони за ремонт на язовири. Под шапката на ДКК влязоха още Институтът по маркетинг и Националният институт за изследвания и сертификация.

Още: Къде са 120 млн. лв.? Прекратиха знаково дело от периода на кабинета "Борисов 3"

Новите попълнения

От данните в Търговския регистър става ясно още, че е взето решение за цялостна смяна на ръководството на ДКК, като в новия съвет на директорите ще влязат още Даниела Узунова, Здравко Шушков и Борислав Андонов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Даниела Вълчева Узунова влиза в директорския борд на ДКК като представител на държавата. Тя е била и в Съвета на директорите на Национална компания "Индустриални зони" от 1 септември 2022 г. до 31 юли 2023 г. по времето на служебните кабинети на Гълъб Донев. През 2015 г. Даниела Узунова се е явила на изпит в конкурс за младши съдии, като на писмения изпит е получила оценка слаб (2.25).

Още: Росен Христов влезе на разпит за "Боташ" след въпроси за 80-те хиляди евро в дома му

Здравко Панчов Шушков също е представител на държавата в ДКК. Той е едноличен собственик на компанията "Ревохаус" и съдружник в "Брандс". Бил е управител още на компаниите "Луксипро инвест", "КейСи Рент", "Криейтив Стейшън", "Корпорекс България", "ГВК Инвест" и "Сити АП", показва справка в Търговския регистър.

Борислав Младенович Андонов влиза в директорския борд като независим член. Той също има участиу в редица компании. Съдружник е в "Мулти Агро", която се занимава с международна търговия на всякакъв вид агро продукти, семена, олио, храна за животни и ядки и метални руди, показва Търговският регистър. Според него той е съдружник и управител и в компаниите "ЗАХ Пропъртис" ООД и "Суикс Агро Процесинг" ООД.

Още: Къде ще "изтичат" парите от Бюджет 2025? Говори финансистът Пламен Иванов (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Държавна консолидационна компания ДКК Боташ Росен Христов
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес