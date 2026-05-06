Русия показа с ВИДЕО за какво ѝ е важен Румен Радев: Анализ на Илиян Василев

06 май 2026, 15:34 часа
Снимка: Скрийншот, YouTube.com: Румен Радев/Rumen Radev
"България, дълго време смятана за "тихия тил" на Запада, внезапно се озовава в центъра на геополитическа игра, която може да промени баланса на силите на Балканите. Засиленото напрежение в Черноморския регион и борбата за влияние превръщат София в ключов елемент от новата стратегия. Ще разгледаме географски и логистични фактори, включително възможни маршрути, свързващи Черноморския басейн с нови зони на влияние. Ще обърнем специално внимание на енергийния аспект – контролът върху доставките на газ и неговото въздействие върху Южна Европа. Ще разгледаме и вътрешната ситуация в България и нейното въздействие върху външнополитическите сценарии. Ще анализираме и реакцията на НАТО и възможните действия на Турция в условията на променящ се баланс на силите". Всичко това е анонс на 15-минутен "анализ" в руски канал в YouTube, който бившият ни посланик в Русия Илиян Василев описва така: "В този пореден мокър сън на Кремъл може да откриете много ценни неща - включително какво хората на Путин възнамеряват да правят и защо победата на Радев я смятат за свое стратегическо завоевание".

В самия видеоклип, който можете да видите и чуете по-долу, се набляга на "меката сила" и как чрез България Русия може да изолира и други страни-членки на ЕС и НАТО, конкретно Румъния и Гърция. За България във видеоклипа се говори като за "врата" към Европа за доставка на енергийни ресурси и се обръща конкретно внимание на Бургас и Варна като пристанище. Говори се как социологически проучвания, без да се казва кои конкретно, показвали голяма подкрепа за Русия на българското население и това било в противовес с официалната линия на българската власт. Разбира се, не е пропуснато да бъде казано, че Русия е освободила България от турско робство. А от енергийна гледна точка се насажда, че в България сме недоволни, защото "съседни страни" получавали евтин руски газ и петрол - без да се посочва дори колко е цената, за да може човек да си състави мнение. Предвид унищожителните украински удари по руските пристанища Приморск, Уст-Луга, Новоросийск и особено Туапсе, въпрос номер едно за руския петрол е колко би струвала застраховката на какъвто и да е товар, с колко това би го оскъпило и дали някой украински дрон няма да взриви танкера, който го вози, за да се налага спешно да се търси петрол от друг източник, което ще струва още по-скъпо заради елемента на неотложност?

Конкретна отправна точка като транспортна връзка между Русия и България за износ на руското влияние у нас е посочен Змийският остров - там обаче руснаците бяха изгонени от украинците и на ден 500 от пълномащабната война това беше утвърдено от украинския президент Володимир Зеленски. Има развитие на обяснение защо би било трудно да се прави военна операция срещу България и се заключва, че по-важното е кой контролира транзита на енергийни продукти през България за Европа.

Още: Русия е по-важна културно, не с търговия, с петрол и газ: Антон Кутев с предпазлива позиция

Същността - влияние чрез газ

"Въртят, сучат и накрая изплюват камъчето - България им е супер важна като транзитна страна за руския тръбен газ и разчитат на Радев да осигури продължаване на вноса на руски газ дори след забраната му в ЕС от следващата година. Имат и план и стратегия", подчертава Василев в публикация в личната си страница във Facebook.

"Целта на тези видеоклипове - изготвени по поръчка и финансирани от Администрацията на президента на Русия - е да създадат паралелна реалност, в която може да се преодолее гравитацията на фактите и реалността и да се реализират тези мокри сънища на Кремъл. Действително България им е супер важна след загубата на Орбан и разклатените позиции в Сърбия.

Но за мен е важен ориентир при разгадаването на следващите ходове на Радев и способността на Москва да определя неговата политика. Никак няма да му е лесно, защото в Москва предстои смяна на властта, което обаче не означава, че интересите на Кремъл ще се променят. Веднъж техен, цял живот техен", добавя Василев

Ивайло Ачев
