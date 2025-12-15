След разговорите с Радев: ПП-ДБ форсират свалянето на охраната на Пеевски още тази седмица

"Датата на изборите е в правомощията на президента. Не сме обсъждали кога ще връчва мандатите. Обсъдихме закона за удължителния бюджет, който трябва да внесе правителството още тази седмица, за да бъде приет до края на годината." Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти на брифинг след края на консултациите с държавния глава Румен Радев и след оставката на правителството.

На практика от ПП-ДБ повториха заявките си от разговорите с Радев, пред когото декларираха следните политически тези:

подкрепа за удължителен закон за бюджета с цел гарантиране на стабилност и предвидимост за българските граждани и личните финанси;

промени в Изборния кодекс с цел по-голяма прозрачност и доверие в изборния процес, което включва въвеждането на изцяло машинно гласуване с контролно броене на разписките от вота;

премахване на служебните "облаги", които ползва лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

Още: "С президент или конкурент говорим": Радев и ПП-ДБ единодушни за машинното гласуване, охраната на Пеевски и бюджет

И по трите точки ПП-ДБ и Румен Радев имат пълно съгласие.

"Веднага бързо махане на охраната на всички депутати, на първо място на Делян Пеевски - това поиска и протеста, затова свикваме извънредна комисия. Изкарване на Делян Пеевски от кабинет 222А. На председателския съвет в сряда това ще бъде поискано по най-бързия начин. И най-вече - промяна в Изборния кодекс със 100% машинно гласуване с цел край на изборните манипулации", призова още съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев след края на разговорите на "Дондуков 2".

Още: Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава" (ВИДЕО)