С пълното съдействие на МВР: Журналисти бяха нападнати и бити от протестъри на "Възраждане" и "Величие" (ВИДЕО)

01 септември 2025, 13:38 часа 124 прочитания 0 коментара
Груби и хулиганско настроени протестиращи и симпатизанти на партии "Величие" и "Възраждане" в Сопот нападнаха екип на Нова телевизия по време на работа на колегите журналисти на място по отразяване на протеста, съпътствал посещението на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас. Журналистът Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев са били ритани и обиждани, а живото им включване бе възпрепятствано, а на кадри е запечатано как участници в протеста срещу еврото обиждат и ругаят екипа, пишат от телевизията.

По думите на Бекриев, той е бил ритан по краката и мушкан с остър предмет, подобен на дръжка на знаме. Минути преди своето включване, екипът е бил заобиколен от хора, които не позволяват то да се осъществи. На кадри в социалните мрежи се вижда как журналистът търси помощ от полицаи в близост, които обаче не реагират. Впоследствие той е качен в полицейска кола, която отново е обградена от протестиращи, но униформените успяват да отведат екипа в районното управление.

Видео: Иван Янев

Припомняме, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бе на посещение в България в неделя. Заедно с премиера Росен Желязков тя посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот. Това предизвика напрежение и протести на различни места в града. Стигна се до временна блокада на Подбалканския път, който преминава пред военните заводи. Малко преди 17 часа протестиращите излязоха на пътя София-Бургас и блокираха движението. Така с жива верига затвориха достъпа до централния вход на ВМЗ-Сопот. Стигна се до напрежение и между самите протестиращи, след като от обединение "Септември 29" обвиниха лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че ги гони от протеста.

В нарочна позиция от телевизията призовават "гражданите, участниците в протестните действия, включително техните организатори, сред които парламентарните партии "Възраждане" и "Величие", да гарантират правото на медиите да информират обективно и свободно". По думите на медиата "подобни прояви не само нарушават професионалната ни дейност, но и засягат правото на обществото да получава достоверна информация".

От NOVA призовават още "свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности".

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
протест медии журналист нападение над журналисти нападение журналисти
