"Снима се на празника на черешата, на празника на сливата": Киселова каза сърди ли се на Борисов (ВИДЕО)

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че не е обидена на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който миналата седмица заговори за нейна смяна и изрази недоволство от това, че тя обикаля страната и се снима по тържества. В отговор на директен въпрос от журналисти в Кърджали дали е засегната от думите на Борисов, Киселова лаконично отговори: "Щом съм пред вас – не".

На питане дали нейната оставка е на дневен ред, председателката на парламента реагира с краткото: "Следващ въпрос" – без да даде ясен отговор дали е готова да се оттегли от поста в името на коалиционния мир.

"Няма трус"

Киселова отрече да е имало трус в коалицията. По думите ѝ спорните теми трябва да се решават в рамките на Съвета за съвместно управление, а не чрез медиите. Още: Трусът в управлението: Партия напусна заради Наталия Киселова и "цирк" на Пеевски

"Вие виждате ли напрежение? Аз напрежение не видях. Това, което има да се казва между партньорите в Съвета за съвместно управление, ще бъде казано", коментира Киселова, докато заседанието на коалиционния съвет се провеждаше в Партийния дом.

Тя подчерта, че докато заема председателския пост, ще изпълнява задълженията си и отказа да навлиза в повече подробности по темата за оставката.

Парламентът ще заработи

Киселова отговори и на критиките на президента Румен Радев, че управляващите са в "парализа", а парламентът не работи. "Още утре ще има пример за работещо Народно събрание. Не виждам причина да няма кворум", заяви тя, цитирана от БТА. Още: "Очаквам стабилността да бъде възстановена": Киселова чака ГЕРБ

Председателката на парламента определи изминалата седмица като "урок за всички" и призова вътрешните коалиционни въпроси да се обсъждат първо в рамките на Съвета за съвместно управление, преди да стигат до медиите.

"В политиката динамиката е голяма. Според мен и според парламентарната ми група въпросът за стабилността трябва да надделява над политическия егоизъм", каза още Киселова, припомняйки позицията на БСП, че партията е готова на всякакви стъпки и преформатиране в името на стабилността и за да се избегнат предсрочни избори.