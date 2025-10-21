"Преформатирането" на властта засегна председателя на парламента: ГЕРБ и ИТН искат ротация

Две от формациите в управляващата коалиция - ГЕРБ и "Има такъв народ" (ИТН) - са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание, съобщават от първата политическа сила (ГЕРБ) в страницата си във Facebook. Това е станало по време на днешното заседание на Съвета за съвместно управление, което се занимава с т.нар. преформатиране на властта, след като санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски поиска да участва официално в управлението, но без получаване на постове.

"В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията (ГЕРБ, БСП и ИТН - бел. ред.), ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание", пише в публикацията.

Говори се и за бюджета за 2026 г.

Започнали са и "конструктивни разговори" между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание, се посочва още в прессъобщението на ГЕРБ. Няколко поредни заседания на парламента бяха провалени заради липса на кворум, след като лидерът на формацията Бойко Борисов призова за подобен ход, докато не стане ясно кой точно управлява и как.

Днес партньорите в управлението се събраха в 8:00 часа на заседание на ССУ в сградата на Народното събрание. Коментари пред медиите, които чакаха отвън, нямаше. На влизане в сградата Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) посочи, цитиран от БТА, че бюджетът за следващата година предстои да бъде обсъден.

Иначе на заседанието на коалиционния съвет пристигна и депутатът от "ДПС-Ново начало" Хамид Хамид.

Съдбата на председателя на Народното събрание

Все още няма коментари от БСП, от чиято гражданска квота е настоящият председател на парламента Наталия Киселова.

Преди дни Бойко Борисов набеляза пред съпартийците си именно смяна на председателя на Народното събрание, като атакува Киселова, че "където види празник на роза, череша, слива, на маруля – заминава да се показва. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне!". Думите му дойдоха след провала на ГЕРБ на изборите за Общински съвет в Пазарджик, спечелени от "ДПС-Ново начало" на фона на нередности, открити от граждани и уловени от камери, но останали несъществуващи за полицията. ГЕРБ останаха шести на вота в Пазарджик и това доведе до искане за пренастройване на управленската структура.

По-рано днес, 21 октомври, политическо движение "Социалдемократи", което е част от коалицията "БСП - Обединена левица", обяви мотивите за напускането на социалистическото обединение, а оттам - и на управленската структура. Смяната на председателя на парламента Наталия Киселова от БСП, която се задава на хоризонта, е довела до решението. От партията бяха сред първите, които публично подкрепиха конституционалиста с декларация. Освен това "Социалдемократи" отчитат и фактора Делян Пеевски в управлението: Трусът в управлението: Партия напусна заради Наталия Киселова и "цирк" на Пеевски.