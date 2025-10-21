Трусът в управлението: Партия напусна заради Наталия Киселова и "цирк" на Пеевски

Политическо движение "Социалдемократи", което е част от коалицията "БСП - Обединена левица", обяви мотивите за напускането на социалистическото обединение, а оттам - и на управленската структура. Набелязаната от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов евентуална смяна на председателя на парламента Наталия Киселова от БСП е довела до решението. От партията бяха сред първите, които публично подкрепиха конституционалиста с декларация. Освен това "Социалдемократи" отчитат и фактора Делян Пеевски.

За тях е невъзможно да участват в "безпринципна" коалиция, каквато, по думите им, би се получила, ако "преформатирането" на кабинета на Росен Желязков доведе до официално включване на "ДПС-Ново начало" към ГЕРБ, БСП и ИТН.

На 20 октомври политическото движение обяви, че напуска "БСП-Обединена левица", без да съобщава мотивите си. Трусът се състоя в момент на напрежение в управляващата коалиция, която преговаря за "преформатиране".

Междувременно вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на БСП, обяви: "На дневен ред са оставките на всички участници на БСП в управлението" (ВИДЕО).

Снимка: БГНЕС

Наталия Киселова и "унизителното" отношение на политиците към гражданите

"Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от "БСП - Обединена левица", че напускаме коалицията", каза председателят на "Социалдемократи" Елена Нонева на пресконференция в БТА.

"Г-жа Киселова не е член на нито една от партиите в коалицията, тя е част от гражданската квота – т.е. отношението на политиците към гражданите е унизително", изложи Нонева един от мотивите за напускането, вероятно визирайки думите на Бойко Борисов спрямо председателя на 51-вия парламент. Той избухна пред съпартийците си преди няколко дни, възмущавайки се как "където види празник на роза, череша, слива, на маруля – (Киселова) заминава да се показва. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне!".

По най-важните приоритети в коалицията, включително да се продължи ли участието в управлението, и това да се защити Наталия Киселова, "БСП - Обединена левица" е изпаднала "в дълбоко мълчание", смята Нонева. "Тези въпроси не се поставяха за разглеждане, включително на проведеното миналата седмица заседание. По наше настояване на 16 октомври сме изпратили конкретно предложение за свикване на коалиционен съвет, за да вземем решение по тези въпроси. Липсата на коалиционна култура е нетърпима за политическо движение „Социалдемократи“". Те са в коалиция с БСП за трети път за 25 години и промяна към по-добра коалиционна култура не са видели.

България върви към "диктатура"

От "Социалдемократи" са недоволни също така, че "България върви към еднолично управление, към диктатура". А дали това ще бъде изпълнено в крайна сметка, зависи "изцяло от българските граждани".

Снимка: БГНЕС

"Беше разпоредено на министър-председателя да не свиква Министерски съвет, този цирк продължава вече втора седмица. На всички стана ясно, че държавата не се управлява от управляващата коалиция, нито от мандатоносителя, а от г-н Пеевски. Той иска да управлява страната така, както му харесва", заяви Елена Нонева.

"Ние единодушно взехме решение, че нашата партия няма повече място в тази управляваща коалиция", допълни тя.

"Социалдемократи" искат свободна и независима левица

Никой не е отчитал младежката политика в страната, смята още движението. От партията искат младежки омбудсман и агенция за младежта, а не тази функция да се изпълнява от дирекция в Министерството на младежта и спорта. Това е важно за демографската криза и за икономическите последици, смятат от "Социалдемократи".

Те искат "свободна и независима левица". ""Социалдемократи" не е участвала и няма да участва в задкулисни сделки, в договорки. Научих, че от миналата седмица има договорки в управляващата коалиция за това какви постове ще трябва да заеме Делян Пеевски, който вчера се отказа от това. Научихме го обаче от медиите, не от коалиционните ни партньори", заяви Елена Нонева.

"Властта никога не е била самоцел" – в "безпринципни коалиции, в които няма ясни правила и не се спазват договорки", от движението не искат да участват.

