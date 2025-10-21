Войната в Украйна:

Дъщерята на Бойко Борисов влиза в строителния бизнес с роднини на прокурор

Дъщерята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - Венета Борисова, се е включила в мащабен строителен проект край Панчарево. През февруари 2025 г. Венета Борисова става съдружник във фирмата "Елит Стил Инженеринг", която ще изгражда жилищен комплекс от седем къщи в района. Въпреки мащабността на проекта, участието ѝ във фирмата е придобито срещу символичната сума от 240 лева.

По информация на BIRD, преди влизането на дъщерята на Борисов като съдружник, дружеството е платило 32 хиляди лева само за презаверката на строителното разрешение. Инвестицията в комплекса се оценява на милиони левове, като засега не е ясно кой ще осигури финансирането на начинанието. Още: Борисов вече не диктува процесите - той ги догонва

Съдружие със съпруг на прокурор

Компанията "Елит Стил Инженеринг" преди това е била изцяло собственост на фирмата "Веспула", управлявана от строителя Красимир Великов. Именно от него Борисова придобива дял при изключително изгодни условия. Великов е съпруг на прокурор Мария Дамянова-Великова, а неговите фирми фигурират и в имотната декларация на магистратката.

Според публикацията, новият проект се развива на терен в близост до Панчарево и е поредният пример за участие на роднини на Борисов в доходоносни строителни начинания. По-рано неговият братовчед Ради Борисов също се включи активно в строителния бизнес, пише BIRD във Facebook страницата си. Още: "ГЕРБ се преориентира към нов патрон. Пеевски във властта ще отприщи протести" (ВИДЕО)

Очаква се в следващите месеци да стане ясно как ще бъде финансиран строителният комплекс и кои банки или инвеститори ще застанат зад проекта. 

