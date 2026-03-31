С трънен венец на главата и скъсан държавен герб в ефир: Прокуратурата погва Венци Чикагото след скандално интервю

Централната избирателна комисия (ЦИК) предаде на прокуратурата кандидат-депутата от "Народна партия Истината и само истината" за Русе Венцислав Ангелов, по-известен като Венци Чикагото. Поводът е скандал в ефира на обществената телевизия, при който кандидатът поруга държавния герб и отправи заплахи към служебното правителство. Участието на Ангелов в предаването "Още от деня" на 25 март по БНТ се превърна в арена на словесна агресия и демонстративно неуважение към институциите.

Русенският кандидат се появи в телевизионното студио, носейки на главата си трънен венец. Ангелов обяви предстоящите на 19 април парламентарни избори за противоконституционни и разкъса демонстративно изображение на герба на Република България, след което смачка хартията и я захвърли в студиото.

В участието си още Чикагото разпространи отново особените си конспиративни теории и директно Бойко Борисов и Делян Пеевски за "екзекуцията на 11 български граждани" при случая в Петрохан. Ангелов стигна и по-далеч, заявявайки, че разполага с информация за подготвяна специална операция под фалшив флаг, при която военни самолети ще бъдат взривени на столичното летище. Аргументирайки твърденията си, той се позова на несъществуващи източници: "Зайко Байко има големи ушенца и наблюдава всичко с пеленгатори и докладва на Чикагото". На прицела на словесната му агресия попадна и служебният премиер Андрей Гюров, когото Ангелов заплаши с възмездие и бесилка.

Реакция

След постъпили сигнали от Съвета за електронни медии (СЕМ) и възмутени граждани, ЦИК излезе с категорично решение за санкциониране на Венци Чикагото. Комисията установява, че с действията си Ангелов е накърнил добрите нрави и е нарушил забраната за използване на религиозни символи за политическа агитация.

Заради демонстративното скъсване на националния символ, ЦИК препраща материалите към Софийска градска прокуратура. Деянието попада под ударите на Наказателния кодекс за поругаване на герба на Република България.

Освен санкциите срещу Ангелов, комисията нареди на генералния директор на телевизията незабавно да свали записа от предаването от всички свои онлайн платформи. ЦИК отправи и задължително указание към медията да въведе строги мерки, които да не допускат език на омразата и поругаване на символи в ефир до края на предизборната кампания.